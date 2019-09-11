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بحث مجالات التعاون العسكري بين السلطنة وبريطانيا

الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يحضر المعرض الدولي لمعدات الأمن والدفاع

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يحضر المعرض الدولي لمعدات الأمن والدفاع

مسقط - الرؤية

حضر معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع المعرض الدولي لمعدات الأمن والدفاع (DSEI 2019) والذي يقام في العاصمة البريطانية لندن، بحضور عدد من  أصحاب المعالي وزراء الدفاع ورؤساء الوفود المشاركة من مختلف دول العالم. ويُعد هذا المعرض من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجال معدات الأمن والدفاع، ويمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والشركات المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية العالمية. وقام معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والوفد المرافق بجولة في أجنحة عدد من الدول المشاركة والشركات في المعرض؛ حيث اطلع على أحدث التقنيات والأنظمة والمعدات العسكرية التي تنتجها الشركات المصنعة لأنظمة الدفاع من مختلف دول العالم والتقى بعدد من مسؤولي الشركات التي تتعاون معها وزارة الدفاع.

وعلى هامش فعاليات المعرض، التقى معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بالفريق أول بحري تيم فريزر نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني. وتم خلال المقابلة بحث مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين الصديقين، وسبل تطويره وتعزيزه بما يخدم مصلحة البلدين.

حضر فعاليات المعرض والمقابلة بمعية معاليه سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة المتحدة والملحق العسكري العماني في لندن وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة المرافقين لمعاليه.

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