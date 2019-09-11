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الابتكار وتمكين الشباب

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 08:29 ص بتوقيت مسقط

الابتكار وتمكين الشباب

 

يظلُّ شبابُنا المتميز على قائمة أولويات الحكومة الرشيدة؛ بهدف تقديمِ أوجه الدعم والتطوير اللازميْن؛ من أجل تسليحهم بالعلم والمعرفة، بما يُعينهم على اقتحام المستقبل بكل جدارة؛ لذا تستضيف السلطنة -يوم الإثنين المقبل- منتدى الابتكار التقني في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي سيشهد حضورَ أكثر من 15 وزيرا إقليميا و70 شركة عالمية في مجالات التعليم والاتصالات وتقنية المعلومات من 45 دولة حول العالم، إضافة إلى 120 طالبا يُمثلون 35 مؤسسة تعليمية من داخل السلطنة وخارجها.

هذا العددُ الكبيرُ من المشاركين سيعملُون على إثراء فعاليات المنتدى، الذي يضع جُملة من الأهداف المرجوة؛ وفي مقدمتها: دعم قطاع ريادة الأعمال وشباب المبتكرين؛ وذلك عبر فعاليات متنوعة.

والمنتدى يتماشى مع توجُّهات مُؤسسات الدولة لتطبيق الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، والتي تطمح لاستثمار قدرات الكوادر الوطنية، وتزويدهم بمقومات عالمية في مجالات الصناعة والابتكار والاتصالات؛ لدفع السلطنة نحو اقتصاد اجتماعي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

... إنَّ تمكين الشباب عبر الابتكار يُمثل أحد أبرز الأهداف التي تسعى الحكومة لتطبيقها؛ فعلى الشباب أنْ يكُونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم، وأن يُثابروا ويجتهدوا في تحصيل المعرفة اللازمة لتحقيق قفزة معرفية في شتى المجالات.

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