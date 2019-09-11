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بالفيديو.. صراف يسرق 1300 بطاقة ائتمانية بـ"عينه"

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 12:02 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو.. صراف يسرق 1300 بطاقة ائتمانية بـ"عينه"

 

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

لدى بعض الأشخاص قوات خارقة ومميزة، ولكن البعض منهم لا يستخدم تلك القدرات من أجل الخير، فبحسب موقع "أوديتي سنترال"، استخدم موظف في متجر ياباني ذاكرته الفوتوغرافية المدهشة لحفظ معلومات بطاقة الائتمان لأكثر من ألف عميل في ثوان معدودة من التعامل معهم.

وتم اعتقال يوسوكي تانيجوتشي، البالغ من العمر 34 عامًا، مؤخرًا بسبب سرقة معلومات بطاقة الائتمان لأكثر من 1300 شخص واستخدامها لشراء أغراض شخصية على الإنترنت. وعلى ما يبدو، عمل تانيجوتشي كموظف غير متفرغ في أحد مراكز التسوق في مدينة كوتو، بطوكيو، حيث كان يستخدم ذاكرته الفوتوغرافية المدربة لسرقة معلومات الأشخاص كلما استخدموا بطاقاتهم الائتمانية لشراء شيء ما. وفي الثواني القليلة التي تستغرقتها عملية الدفع الإلكتروني، كان الموظف يحفظ الرقم المكون من 16 رقمًا للبطاقة واسم حامل البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها ورمز الحماية، وجميع العناصر اللازمة لاستخدام البطاقة لاحقًا للتسوق عبر الإنترنت.

ومن خلال استخدام ذاكرته الفوتوغرافية، والمعروفة أيضًا باسم "ذاكرة eidetic"، يستطيع تانيجوتشي تذكر جميع معلومات بطاقة الائتمان ثم يدون معلوماتها لاحقا. وعندما داهمت الشرطة منزله واعتقلت المجرم الشاب، عثروا على دفتر به المئات من الأسماء وأرقام بطاقات الائتمان التي سرقها في الماضي.

واعترف تانيجوتشي للشرطة بأنه يستخدم معلومات بطاقة الائتمان لطلب جميع أنواع المنتجات التي يبيعها لاحقًا لمتاجر أخرى، واستخدام هذه الأموال لدفع قيمة إيجار السكن والطعام. ومؤخرا، استخدم بيانات بطاقة الائتمان المسروقة لطلب حقيبتي كتف باهظتي الثمن تبلغ قيمتهما حوالي 270.000 ين (2500 دولار)، وتم تسليمهما في شقته، وهو ما ساعد الشرطة في تعقبه.

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