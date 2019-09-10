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عدد جديد من "مرشد" يسلط الضوء على "تنمر الأطفال"

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 09:23 م بتوقيت مسقط

عدد جديد من "مرشد" يسلط الضوء على "تنمر الأطفال"

 

مسقط - الرؤية

صدر العدد الثامن والثلاثون من مجلة مرشد والذي جاء متزامنا مع المؤتمر الدولي العربي السادس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال، الذي هدف إلى توعية الأطفال حول مشاكل التنمر والتحرش.

وسلطت محتويات العدد الضوء على أهمية الرسائل التوعوية للأطفال؛ حيث تم استخدام أسلوب سلس وممتع للأطفال. وتناول العدد شخصية الطبيب العُماني أبو عميرة الهاشمي، وهو أول عماني استطاع أن يجمع بين الطب والشعر والصيدلة، وفي داخل العدد يتمكن الطفل مرشد في مغامراته من تعريف الأطفال بهذه الشخصية، وأهم إنجازات أبي عميرة من خلال الحديث مع جده ويأخذه الفضول والخيال ليعيش جو المغامرة.

وتضمن العدد يوميات مازن "المستثمر الصغير" الذي بعد نجاح العديد من مشاريعه عقدت له المدرسة لقاءً صحفياً تحدث فيه عن سر نجاحه، لكن ذلك أثار غيرة بعض زملائه وتعرض مازن للضرب، غير أنه استطاع بحكمته أن يوقف سلوك التنمر ويحتوي زملاءه.

وتناول العدد سيناريو "قيمي حياة" الذي يعرض فيه بطل القصة أحمد تجارب نجاح معرض رسالة الإسلام وبسبب نجاح هذا المعرض يأتي مع أحمد صديق من جمهورية مقدونيا ليتعرف على ثقافة العمانيين وسر التعايش بينهم.

واستحدثت المجلة أبوابا علمية جديدة بعنوان "الروبوت فولتامب" والذي يعرض للأطفال تفاصيل مكونات أجزاء الكهرباء وكيفية عملها. أما صفحة "أيونات" فتهدف إلى تعريف الأطفال بسلسلة من الظواهر الكيميائية التي قد تثير فضولهم.

وجاءت صفحة "طفولتي أمانة" بقصة مصورة توضح لأولياء الأمور خطورة إدمان الأطفال على الأجهزة الإلكترونية. وشمل العدد أبوابا كثيرة ومتنوعة تلبي رغبات الأطفال مثل صفحة "مبدعون" وهي حوار مع أطفال ذوي مواهب مميزة، ومغامرات معاذ والمنطاد وزيارته لقرية وَكان، وسلسة أمين وحكاية الذهب الأسود الذي يواصل رحلته في كل عدد بمعلومات متنوعة عن طريقة تكوين النفط ومراحل استخراجه وسلسلة اختراعات فهيم وحكاية جدتي شيخة لأحفادها وصفحة مواهب الأطفال، إلى جانب صفحات "تسالي".

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