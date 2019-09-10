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تدشين مبادرة "فرصة" لرعاية الإجادات الشبابية بمحضة

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 09:02 م بتوقيت مسقط

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محضة - سيف المعمري

رَعَى سَعَادة الشيخ عبدالله بن سالم بن حمود الفارسي والي محضة، حفل تدشين مبادرة فرصة بنادي النهضة بولاية محضة، والتي تُشرف عليها اللجنة الشبابية بنادي النهضة.

وتضمَّن برنامج الحفل كلمة لشركة فن الجودة الوطنية للمصاعد والسلالم المتحركة الراعي الحصري للمبادرة بولاية محضة، وألقاها راشد بن سالم بن سعيد الكعبي رئيس مجلس الإدارة بالشركة، قال فيها: انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه عُماننا العزيزة وأبنائها الكرام، وامتدادا للرعاية التي يحظى بها الشباب من مختلف مؤسسات الدولة، فإننا في شركة فن الجودة الوطنية للمصاعد والسلالم المتحركة اتخذنا نهجا نوعيا في المشاركة بفاعلية في خدمة المجتمع المحلي بكافة فئاته، وتبنِّي المبادرات التي تُسهم في تمكينه وتطويره وتعزيز قدراته ومهاراته، وها نحن نحتفل بتدشين الرعاية الحصرية لشركة فن الجودة الوطنية للمصاعد والسلالم المتحركة لبرنامج "شباب يخلق الفرص"، والذي تُشرف عليه اللجنة الشبابية بنادي النهضة بفرع محضة، ويستهدف النهوض بالحركة الشبابية وتطوير المهارات والكفاءات؛ من خلال مجموعة من الأنشطة في المجالات: الفنية، والثقافية، والاجتماعية، وتنمية الذات.

وتحدَّث الكعبي عن مُبادرتين سيتم الإعلان عن تفاصيلهما خلال الأيام المقبلة، وتتمحوران حول تقديم مزيد من المبادرات الممكنة للشباب في مختلف الجوانب الفنية والرياضية والترفيهية.

وقدم وليد بن عبدالله البادي عضو اللجنة الوطنية للشباب رئيس اللجنة الشبابية بنادي النهضة، عرضًا مرئيًّا؛ تحدَّث فيه عن مبادرة فرصة التي انطلقت قبل 3 أعوام في مقر نادي النهضة بالبريمي، والبرامج التي نفذتها، وعدد المستفيدين منها، والذي تجاوز 500 مستفيد من الجنسين.

وتضمَّن الحفلُ عرضَ نجاحات عدد من الشباب من مُخرجات مبادرة فرصة؛ حيث استعرضَ المنذر العلوي تجربته في تأسيس أكاديمية للكراتيه والدفاع عن النفس، كما قدَّمت مُستفيدات من المبادرة نبذة تعريفية عن تجربتهن في مجالات الفنون التشكيلة والتصوير الضوئي وتنمية الذات.

وكرم سعادة الشيخ والي محضة -راعي الحفل- عددًا من الداعمين لأنشطة وفعاليات مبادرة فرصة، وتكريم شركة فن الجودة الوطنية للمصاعد والسلالم المتحركة لرعايتها الحصرية للمبادرة في ولاية محضة.

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