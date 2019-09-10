"جمعية الصحفيين" تنظم ثاني الحلقات التدريبية للتغطية الإعلامية لانتخابات الشورى في خصب

خصب - العمانية

انطلقتْ، أمس، بولاية خصب في محافظة مسندم، فعاليات الحلقة التدريبية للتغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، والتي تُنظمها جمعية الصحفيين العمانية بالتعاون مع اللجنة الإعلامية لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة، بمشاركة مجموعة من الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية بالسلطنة.

وتضمَّنتْ فعالية الحلقة كلمة ألقاها سعيد بن ناصر النهدي رئيس لجنة التدريب بجمعية الصحفيين العمانية، حول حرص الجمعية على إقامة الحلقات التدريبية في مختلف محافظات السلطنة للصحفيين والإعلاميين والمصورين المعنيين بالتغطية الإعلامية للانتخابات، والعمل في سبيل إنجاز المهام الموكلة لها؛ من أجل إنجاح هذا العمل الوطني المهم، وتعتبر هذه الحلقة الثانية ضمن سلسلة من حلقات العمل؛ حيث عقدت أول حلقة في محافظة ظفار في شهر أغسطس الماضي، فيما ستعقد حلقات مماثلة في محافظة البريمي في منتصف سبتمبر الجاري، ومحافظة مسقط في أكتوبر المقبل.

وجاءتْ الحلقة التدريبية بعددٍ من أوراق العمل؛ كانت الورقة الأولى حول التغطية الإعلامية للانتخابات قدمها المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي؛ أوضح من خلالها الدور الإعلامي؛ باعتباره من أساسيات الانتخابات البرلمانية، والذي يُركِّز على المنافسين والموضوعات وقضايا الشأن العام وتغطية العملية الانتخابية بأنواعها، وفق النظم والقوانين والحقوق، والمعايير التي تُساعد على التغطية الحيادية في المبادئ والضوابط، وفق الإطار القانوني للانتخابات. وتهدفُ الحلقة إلى إبراز الحدث بالحياد والشفافية، واستقاء البيانات والمعلومة من مصدرها الرسمي، وإطلاع المتلقي على القوانين المنظِّمة للعملية الانتخابية بالسلطنة، ووضع الصحفيين والإعلاميين في خضم الاستعدادات الجارية للانتخابات.