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افتتاح برنامج "تطوير مهارات مساعدي المديرين العامين".. اليوم

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 08:58 م بتوقيت مسقط

افتتاح برنامج "تطوير مهارات مساعدي المديرين العامين".. اليوم

مسقط - العمانية

ينفذ معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني، وبالتعاون مع كلية سعيد للأعمال -التابعة لجامعة أكسفورد- اليوم، بنادي الواحات، البرنامج التدريبي "تطوير مهارات مساعدي المديرين العامين ومن في حُكمهم"، ويستمر يومين.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج بمشاركة 35 مشاركًا؛ إيماناً بأهمية التدريب كمرتكز أساسي للتنمية والتطوير؛ حيث يتكوَّن البرنامج من سلسلة من الأساليب التدريبية الصفية، وعبر استخدام الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) لتكون تجربة تعليمية شاملة لتنمية المهارات. وصُمِّمَ البرنامج ليتلاءم مع مجموعة الكفاءات اللازمة للقيادة في القرن الحادي والعشرين، والتي تمَّ وضعُها خصيصَا من قبل معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني؛ لتمكين القادة من الاستفادة من فرص تعزيز الاقتصاد الجديد.

يُشار إلى أنَّ البرنامجَ سيتم تنفيذه في ولاية خصب خلال الفترة 14-17 من أكتوبر المقبل، وسيشتمل على عدة محاور مختلفة كالتفكير الإبداعي والعطاء، والتعاون من أجل التأثير، والقيادة والتحفيز والإدارة، ودور المديرين في بناء مؤسسات المستقبل.

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