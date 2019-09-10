"الوطنية للشباب" تناقش فرص مشاركة شباب السلطنة في "إكسبو دبي"

مسقط – الرؤية

عقدت اللجنة الوطنية للشباب لقاءً مع سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة ومفوّض عام السلطنة في المعرض الدولي إكسبو 2020 دبي. وعقد اللقاء في مقرّ اللجنة الوطنية للشباب وجمع سعادته وعدد من الشباب المشاركين في مشروع "شارك" الذي تنفّذه اللجنة، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة وموظفي أمانة السر، بهدف بحث استعدادات مشاركة نخبة من شباب السلطنة عبر اللجنة الوطنية للشباب في المعرض الدولي الذي يقام في دبي خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى إبريل 2021.

ورحّب د. سامي بن سالم الخروصي رئيس اللجنة الوطنية للشباب بسعادة مفوض عام السلطنة بإكسبو 2020 دبي، وقدم سعادته عرضًا تعريفيًا متكاملاً عن مشاركة السلطنة في المعرض الدولي إكسبو 2020 دبي، مبتدئًا بمفهوم وفكرة معارض الإكسبو الدولية، وفئاتها، والأطراف المستفيدة من تنظيمها وإقامتها، واتجاه السلطنة مؤخرًا للمشاركة فيها، وأهم الأهداف التي تحققها السلطنة من خلال المشاركة في معارض إكسبو الدولية؛ لتشارك السلطنة في موضوعة "التنقل" ضمن موضوعات المعرض الثلاثة (الفرص والتنقل والاستدامة) التي تمثل التقدم البشري، على أن يحمل جناح السلطنة عنوان: "عمان – فرص عبر الزمن"، لتجسيد التواصل والتفاعل العماني مع مختلف حضارات العالم وشعوبها عبر مراحل زمنية مختلفة في رمز "شجرة اللبان"، إضافة إلى الإنجازات الحضارية التي حققتها السلطنة منذ فجر النهضة المباركة. وعرّج سعادة مفوّض عام السلطنة في إكسبو 2020 دبي إلى المميزات التنافسية التي تؤهل السلطنة لتكون إحدى الدول المستفيدة من إقامة معرض إكسبو من قبل دولة مجاورة.

وتناول سعادة محسن البلوشي في نهاية عرضه إمكانية مساهمة الشباب العماني في إنجاح مشاركة السلطنة في جناحها بمعرض إكسبو 2020 دبي، سواء من خلال مشاركتهم التي تمت في المراحل الأولى للإعداد والتحضير ضمن الفرق الهندسية والفنية والعلمية، أو من خلال الفرص المتاحة والتي تفتح أبوابها اللجنة الوطنية للشباب من نشاطات يقترحها الشباب لتسهم في تفعيل إشراك الشباب في هذه التظاهرة الدولية.

وتمّ فتح باب النقاش بين سعادته والشباب الذي يشارك في مشروع "شارك"، ويُعنى - برئاسة أكرم بن سيف المعولي عضو اللجنة الوطنية للشباب- بتعزيز مشاركة الشباب وتفعيلهم المناسبات الوطنية والإقليمية والعالمية إعدادًا وتخطيطًا وتنظيمًا بتفاعلهم مع أقرانهم الشباب على المستويات المحلية والخارجية، ومشاركتهم في ندوات ومؤتمرات وفعاليات إقليمية ودولية؛ ليثمر النقاش فيما بين سعادته وأعضاء اللجنة والشباب المشاركين في الجلسة عن إتاحة تلك الفرصة للشباب.