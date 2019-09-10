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"دفتر الموسيقى العمانية".. إصدار جديد للتدوينات الموسيقية

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 07:20 م بتوقيت مسقط

"دفتر الموسيقى العمانية".. إصدار جديد للتدوينات الموسيقية

مسقط - العمانية

صدر عن مركز عُمان للموسيقى التقليدية التابع لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني إصدار جديد عنوانه "دفتر الموسيقى العُمانية" يحتوي على مائة وعشرين صفحة للتدوينات الموسيقية للطلاب والمعلمين والموسيقيين عامة وذلك في إطار جهود المركز المستمرة لحفظ وصون الموسيقى العُمانية وتراثها العريق والتعريف بخصائصها الثقافية والفنية.

ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه في السلطنة، وسيكون قريبا متوفرا للبيع في المكتبات الخاصة باحتياجات المدارس والقرطاسيات، كما إنه متوفر في مكتبة المركز الثقافي بمقره بمدينة الإعلام بالقرم. ويأتي هذا الإصدار بمناسبة مرور 35 عاماً على تأسيس المركز الذي يقوم بخدمة الموسيقى التقليدية العُمانية منذ تأسيسه عام 1984، من خلال قيامه بأدوار ثقافية وفنية عديدة، وفي إطار مساعيه لتنويع وسائل توثيق ونشر الموسيقى العُمانية التقليدية والتعريف بها. ويحتوي غلاف الدفتر من الجهتين الداخلية والخارجية على صور وتعريفات مبسطة عن بعض الفنون الموسيقية التقليدية العُمانية ذات المكانة البارزة في المجتمع والثقافة العُمانية كالرزحة والعازي، والشوباني، والرواح، والشرح.. وغيرها. ويساعد هذا الدفتر الطالب على ملاحظة بعض مظاهر أداء فنون الموسيقى التقليدية العُمانية والتعرف على بيئتها الثقافية والاجتماعية.

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