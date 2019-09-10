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طلاء "رويال سمارت كلين".. الحليف المثالي للأمهات

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 05:44 م بتوقيت مسقط

Unveiling of Smart Clean
Supermoms

 

مسقط – الرؤية

أطلقت شركة "أصباغ آسيان بينتس برجر" منتجًا جديداً تم تصميمه خصيصاً لمساعدة الأمهات، في حفل تدشين بحضور مجموعة من الموزعين وتجار التجزئة المتعاملين مع الشركة من مختلف أنحاء السلطنة.

وتم تصميم منتج "رويال سمارت كلين" باستخدام تقنية  "لومينو تيك" ليضفي على الجدران ألوانًا مشرقة مع مستوى أقوى من الغموض ونهايات حريرية ناعمة. وعند ملامسة الماء، لا يسمح الطلاء باختراق أي بقعة من الماء للجدران. وبدلا عن الاختراق، فإنَّ قطرات الماء تظل على السطح بارزة ليتم مسحها وإزالتها دون أن تتسرب إلى الجدران. ويتمتع هذا النوع من الطلاء الصديق للبيئة بقدرة استثنائية على "التمدد"، فضلا عن أن رويال سمارت كلين قابل للغسل مما يجعل الجدران المطلية نقية لفترة أطول مما يقلل من الحاجة المتكررة للصبغ والطلاء.

وقال جوزيف بوليكوتيل، المدير العام لشركة آسيان بينتس الشرق الأوسط: بصفتنا واحدة من أكبر شركات الطلاء في العالم، ندرس السوق باستمرار للتعرف على المنتجات التي يمكنها التأثير على مشاعر وأحاسيس  المستهلكين. ويعد رويال سمارت كلين أحد المنتجات التي تمنحكم نهايات فنية جميلة يمكن الحفاظ عليها بأقل جهد ممكن، فضلا عن انها تكريم للأمهات الخارقات اللائي يعملن على مدار الساعة لتقديم الأفضل لعائلاتهن ومن أجل  دعم إبداعات أطفالهن.

وتعد شركة أصباغ آسيان بينتس برجر، الشركة الأسرع نمواً في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما لديها من تسهيلات صناعية متطورة في السلطنة والامارات العربية المتحدة والبحرين، فيما تعتبر إسيان بينتس برجر  جزءاً من مجموعة إسيان بينتس التي تعمل في 16 دولة في  منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وجزر جنوب الباسفيك.

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