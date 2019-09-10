بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

مسقط - الرؤية

قالت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنها تتابع ما تم تداوله من أخبار عبر صفحةٍ مزورة باسم "جريدة الرؤية العمانية" ترفق من خلالها صورا لبعض ضباط الشرطة، وتؤكد الشرطة أن تلك الأخبار مغلوطة ومغرضة ولا تمت لجهاز الشرطة بصلة.

وكانت صحيفة الرؤية قد أصدرت بيانا مؤخرا توضح فيه حقيقة هذه الصفحات، وجاء في البيان: "دشّنت أيادٍ آثمة من خارج السلطنة صفحات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تحمل -زوروا وبهتانا- اسم "جريدة الرؤية العمانية"، وتضع ذات الشعار الذي نملكه في جريدة "الرؤية" حصريّا ملكية فكرية وأدبية. وتقوم هذه الصفحة بنشر أخبار مضلّلة ومزيفة في محاولة يائسة للطعن في مصداقية الجريدة وأمانتها المهنية أمام القراء، فضلا عن تعمّدها نشر قضايا تتنافى مع قيم وعادات المجتمع العماني".

واختتم البيان بالقول: "وقد اتّخذت "الرؤية" كافة الإجراءات القانونية داخل وخارج السلطنة؛ لملاحقة هؤلاء المتربصين بإعلامنا الوطني الذي كان ولا يزال محافظا على الثوابت الوطنية والنهج العماني الأصيل، في تحرّي الدقة والمصداقية في نشر الأخبار".