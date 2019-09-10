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تصادم بين 8 مركبات بشارع السلطان قابوس

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 01:48 م بتوقيت مسقط

تصادم بين 8 مركبات بشارع السلطان قابوس

 

مسقط - الرؤية

نوهت شرطة عمان السلطانية، لمستخدمي شارع السلطان قابوس بقوع حادث تصادم بين (8) مركبات بدون مصابين مقابل ستي سنتر الموالح وإلى الخارج، مع وجود ازدحام مروري كثيف، يرجى الانتباه.

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