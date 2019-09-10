تصادم بين 8 مركبات بشارع السلطان قابوس

مسقط - الرؤية
نوهت شرطة عمان السلطانية، لمستخدمي شارع السلطان قابوس بقوع حادث تصادم بين (8) مركبات بدون مصابين مقابل ستي سنتر الموالح وإلى الخارج، مع وجود ازدحام مروري كثيف، يرجى الانتباه.
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 01:48 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
نوهت شرطة عمان السلطانية، لمستخدمي شارع السلطان قابوس بقوع حادث تصادم بين (8) مركبات بدون مصابين مقابل ستي سنتر الموالح وإلى الخارج، مع وجود ازدحام مروري كثيف، يرجى الانتباه.
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