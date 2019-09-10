تصادم بين 8 مركبات بشارع السلطان قابوس

مسقط - الرؤية

نوهت شرطة عمان السلطانية، لمستخدمي شارع السلطان قابوس بقوع حادث تصادم بين (8) مركبات بدون مصابين مقابل ستي سنتر الموالح وإلى الخارج، مع وجود ازدحام مروري كثيف، يرجى الانتباه.