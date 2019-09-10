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قصيدة حب

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 12:30 م بتوقيت مسقط

قصيدة حب

رضى كنزاوي| المغرب

 

جرعة قبل الإفطار

وأخرى بعد العشاء مباشرة.

 

أنا الآن عائد منك...

 

لكن..

وكما لم أستطع

أن أخبئ

رمال الشاطئ

العالقة برسغيّ

عندما

ذهبت للبحر خفية

عن أمي...

ذات طفولة

 

لن أستطيع إنكارك فيّ..

فمهما لبست من أردية

فضفاضة..

لن أتمكن

من ستر انتفاخ قلبي

بجنين حبك

وهو يخبط جدار عاطفتي بعنف...

لذلك أمشي بين المارة

بارتباك من يحمل جريمة قتل

 

فيا أيتها الزهرة

التي اصطدمت من هول

جمالها

نحلتين في حادثة سير....

إنك تجرين الآن مجر النيكوتين

في دمي...

وإن الفرح

ليلح علي بشدة أن أستأجر

شفاها أطول

من شافهي قليلا...

عسى أن تسعه هذه الابتسامة

التي رسمها حضورك على وجهي...

 

والآن وأنا عائد منك

سيدتي

ينتابني ذلك الإحساس

الذي يساور المرأ

عادة أنه نسي شيء ما

لا يعرفه

لكنني أقف لحظة

ثم أكتشف أنني

نسيت نفسي كاملا هناك

فأسرع

عائدا إلي

علي وجدت شيء ما مني

هناك ....

حيت الرحيق حدسٌ يعاتب

كف الفراشة.

 

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