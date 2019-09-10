جلالة السلطان يعزي خادم الحرمين.. ويتلقى شكر السيسي

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- أبقاه الله- برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود. أعرب جلا‌لته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية. أعرب فخامته من خلالها عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره الطيبة وتمنياته الصادقة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ جلالته ويمد في عمره، وأن يديم على الشعب العماني نعمة الرخاء والنماء.