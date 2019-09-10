العوفي يبحث تعزيز التعاون في تجارة الأسماك مع وفد إيطالي

مسقط - الرؤية

استقبلَ مَعَالي الدُّكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، بمكتبه، صباح أمس الأول، الدكتور لويجي جانيني رئيس الاتحاد الوطني لشركات الأسماك الإيطالية، والوفد المرافق له، الذي يزور السلطنة حاليا.

وجَرَى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين فيما يخص المنتجات السمكية وتنمية الصادرات وتبادل بعض وجهات النظر فيما يتعلق بالاستثمار السمكي، ومناقشة الخطط الهادفة لتطوير قطاع الثروة السمكية وأوجه الاستثمار في هذا القطاع بالسلطنة، وقام الوفد بزيارة إحدى شركات التجهيز السمكي الرائدة بمحافظة مسقط.

وتأتي هذه الزيارة استكمالًا للتعاون وما تمَّ الاتفاق عليه على أثر زيارة الوفد العماني للجمهورية الايطالية في يوليو 2018.