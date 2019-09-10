الثلاثاء, 10 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

افتتاح الدورة الـ33 لكلية القيادة والأركان بقوات السلطان المسلحة

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

افتتاح الدورة الـ33 لكلية القيادة والأركان بقوات السلطان المسلحة

 

مسقط - الرؤية

احتُفِلَ، صباح أمس، بافتتاح الدورة الثالثة والثلاثين للضباط الدارسين بكلية القيادة والأركان بقوات السلطان المسلحة؛ وذلك تحت رعاية العميد الركن بحري عبدالله بن علي السليمي آمر كلية القيادة والأركان، بحضور هيئة التوجيه بكلية القيادة والأركان بقوات السلطان المسلحة.

وبدأ الاحتفال -الذي أُقِيم في مقر الكلية بمعسكر بيت الفلج- بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، بعدها ألقى آمر كلية القيادة والأركان -راعي المناسبة- كلمة؛ رحَّب خلالها بالضباط الدارسين، وحثهم على المثابرة والعمل الجاد وإظهار التعاون وروح الفريق والتنافس في البذل والعطاء. كما رحَّب بالدارسين من الدول الشقيقة والصديقة، متمنيا لهم طيب الإقامة في السلطنة، والتوفيق والنجاح في الدورة. ويشارك في الدورة ضباط من وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، هذا إلى جانب مشاركة ضباط من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، ومن عدد من الدول العربية الشقيقة الأخرى والدول الصديقة.

وكلية القيادة والأركان إحدى المؤسسات التعليمية العالية بقوات السلطان المسلحة، وتُعنى بتأهيل الضباط لتولي مناصب قيادية في مختلف المستويات، والعمل كضباط ركن من الدرجة الثانية، وذلك بتنمية ثقافتهم العلمية والعسكرية، وتزويدهم بالمعارف والعلوم والمهارات التي تعينهم على أداء عملهم المستقبلي، كما تُنمِّي لديهم التفكير السليم والتحليل المنطقي للمعضلات العسكرية، واتخاذ القرارات المناسبة في مختلف المواقف والعمل المشترك بروح الفريق الواحد، إضافة إلى فهم واستيعاب التقنية العسكرية ومجالات استخدامها في العمليات العسكرية المشتركة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 سبتمبر 2016

افتتاح الدورة الثلاثين لكلية القيادة والأركان

المزيد

01 أغسطس 2017

كلية القيادة والأركان لقوات السلطان المسلحة تحتفل بتخريج الدورة الثلاثين

المزيد

18 يوليو 2016

كلية القيادة والأركان لقوات السلطان المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التاسعة والعشرين

المزيد

08 سبتمبر 2015

افتتاح الدورة 29 لكليّة القيادة والأركان بمعسكر بيت الفلج

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

شاب عماني يبتكر تطبيقا للتسوق الإلكتروني من منتجات الجبل الأخضر

المحليات - أخبار

"جمعية الصحفيين" تبحث تعزيز التعاون مع "الصداقة الصينية العربية"

المحليات - أخبار

السلطنة تحافظ على الصدارة العالمية في "الخلو من الإرهاب".. وتتقدم 13 مركزا إلى الـ34 عالميا في البنية الأساسية والموانئ

عمان - سياحة عمان

في بروكسل.. انطلاق حملة ترويجية لجذب الشركات الأوروبية للاستثمار في "اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

72 مؤسسة حكومية تُشارك في التمرين الوطني للأمن السيبراني والحماية من الهجمات الإلكترونية

الاقتصاد - محلي

عماني يحصد جائزة شومان للباحثين العرب عن دراسة حول "تطوير التعليم"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

انخفاض أسعار الوقود لشهر سبتمبر في السلطنة

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة