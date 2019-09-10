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السلطنة تشارك في المعرض المصاحب لمؤتمر "محو الأمية" بـ"اليونسكو"

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

 

باريس - العمانية

شاركتْ السلطنة -مُمثلة بوزارة الإعلام، ومندوبية السلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وبالتعاون مع الجمعية العمانية للتصوير الضوئي- في معرض "اقرأ" المصاحب لمؤتمر "محو الأمية وتعدد اللغات"؛ وذلك في مقر المنظمة بباريس، ويستمر يومين.

حَضَر الفعالية سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام، وسعادة الدكتورة سميرة الموسى مندوبة السلطنة في اليونسكو، وسعادة برهان شكرون مدير سياسات وأنظمة التدرب والتعليم مدى الحياة في اليونسكو.. وضمَّ المعرض صورًا مُختارة من الدورتين السابقتين لمسابقة "اقرأ" الدولية للتصوير الضوئي، والذي تُنظِّمه الجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني، تحت رعاية الاتحاد الدولي.

يُشار إلى أنَّ مسابقة "اقرأ" الدولية تهدف لتعزيز مفاهيم القراءة وحب الاطلاع واكتساب العلوم والمعارف؛ التي بدورها تُسهم في رفد العالم بالعقول المستنيرة الخلاقة لتطوير الحياة وإعمار الأرض. كما يأتي المعرض ليؤكد أهمية نبذ مسببات الجهل ومحو الأمية بمختلف أشكالها في مختلف دول العالم، وهو ما يؤكده مؤتمر اليونسكو الذي ينعقد تمجيدا لليوم العالمي لمحو الأمية، وسعيا لنشر ثقافة أهمية التعليم وضرورة محو الأمية كحق إنساني مشروع في كل دول العالم.

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