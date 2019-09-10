"البحث العلمي" يناقش محور رأس المال الفكري والثراء المعرفي في حلقة عمل



مسقط - الرؤية

يواصل مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير (2020- 2040) عقد الحلقة النقاشية الثالثة لمحور رأس المال الفكري والثراء المعرفي التي أقيمت صباح أمس (الإثنين) بمعهد النفط والغاز (أنستوك) في مجمع الابتكار مسقط بمنطقة الخوض، بمشاركة المختصين والمعنيين بهذا المحور من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والجمعيات غير الحكومية ومن ذوي الخبرات العملية الطويلة.

ويأتي محور رأس المال الفكري والثراء المعرفي ليستكمل المناقشات السابقة عن طريق التركيز على أهمية التعامل مع رأس المال الفكري على أنه مورد رئيسي واستراتيجي من بين الموارد الداعمة للبحث العلمي والتطوير حيث يعيش العالم فترة غير مسبوقة من التغيير والتطوير المستمر نتيجة الانحسار التدريجي لعصر الثورة الصناعية المبنية على الموارد الطبيعية والانطلاق نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والمعلومات، والتي تعتمد في المقام الأول على الخبراء والمتخصصين والمبدعين وذوي القدرات المعرفية المتميزة والمهارة، حيث أصبح التركيز في العصر الحالي على المعرفة المُتراكمة في عقول الموارد البشرية والناتجة عن الممارسة الفعلية للعمل وتبادل الأفكار والخبرات، وكذلك نتيجة التدريب وجهود التنمية البشرية والتطوير التي تستثمر فيها الدول والمؤسسات مبالغ هائلة، فهذه المعرفة المتراكمة والمتزايدة تشكل مجموعة القيم غير الملموسة لرأس المال الفكري والتي تشمل على مكونات بشرية وهيكلية والبرامج والعمليات والقواعد المعلوماتية.

واشتملت الحلقة النقاشية على تعريف الملفات الأساسية لمحور رأس المال الفكري والثراء المعرفي على ضوء شركاء التنمية الوطنية الشاملة وتحديد التحديات المتعلقة بهذه الملفات ومن ثم ترتيب عوامل التمكين لمحور رأس المال الفكري والثراء المعرفي في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد مجالات الإسهام في هذا المحور على صعيد البحث العلمي والتطوير بصورة متعددة الأبعاد مع التركيز على استلهام شواهد التاريخ المعرفي العماني لتعريف الأصول الفكرية والمكونات المعرفية لمجتمعنا الحاضر، ومناقشة الخيارات الاستراتيجية التي هي إما استقطاب رأس المال الفكري أو صناعة رأس المال الفكري و الاستثمار في أوعية المعرفة التي تشمل جميع فئات المجتمع وخصوصاً طلبة المدارس وطلاب المرحلة الجامعية وكذلك تمكين دور الإعلام في بناء ثقافة إيجابية حول رأس المال الفكري ونشرها وتعزيزها.