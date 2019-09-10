ضبط مرتكبي جريمة التخريب والسرقة من محطة وقود

مسقط - الرؤية

ذكر مصدرٌ بشرطة عُمان السلطانية أنَّ قيادة شرطة محافظة مسقط ألقتْ القبضَ على مرتكبي جريمة التخريب والسرقة الموصوفة من محطة الوقود الواقعة في نطاق محافظة مسقط.

وقال المصدرُ إنَّ المتهمين جميعهم من جنسية آسيوية؛ حيث أقدموا على دخول أحد مكاتب المحطة وقاموا بخلع الأبواب وكسر الأقفال، ونزع الخزنة المعدنية التي بها المبالغ المتحصلة من موضعها، ونقلها بواسطة مركبتهم، والهرب إلى جهة غير معروفة. وبالبحث والتحري، تمَّ ضبط المتهمين واعترفوا بسرقة خزنة أخرى من أحد المحال التجارية، وجارٍ استكمال التحقيق المبدئي لاتخاذ الإجراءات القانونية.