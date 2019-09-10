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التنافسية والحفاظ على الصدارة

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 08:24 ص بتوقيت مسقط

التنافسية والحفاظ على الصدارة

 

نجحت السلطنة في تحقيق استراتيجيتها لتعزيز مركزها التنافسي عالمياً، وتجلى ذلك بوضوح في نتائج مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2019 والصادرة عن المُنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حققت السلطنة قفزات نوعية في عديد من المؤشرات.

وتقدمت السلطنة 8 مراكز في مؤشر تنافسية السفر والسياحة لتحل في المرتبة 58 عالمياً والثالثة عربيًا من بين 140 دولة. وتبوأت السلطنة المرتبة الثالثة عالميا محرزة 6.5 نقطة من 7 نقاط في مؤشر البيئة التمكينية، وهو انعكاس للاستقرار السياسي والأمني الذي تتميز به السلطنة، وحافظت السلطنة على المركز الأول عالميا في الخلو من الإرهاب، وحلت في المركز الثالث عالميا في انخفاض تكاليف أعمال الجريمة والعنف والخامس عالميا في موثوقية خدمات الشرطة والسابع في انخفاض تكاليف أعمال الإرهاب، إضافة إلى التقدم للمركز 19 في انخفاض معدل جرائم القتل.

إنَّ هذه المؤشرات الإيجابية تترجم حجم الجهود المضنية التي تبذلها الحكومة الرشيدة ومؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها المكتب الوطني للتنافسية من أجل تعزيز تنافسية السلطنة على الساحة العالمية في مختلف المجالات لتحقيق التقدم والرخاء والنماء.

 

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