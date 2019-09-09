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"JAproducts" متاح عبر "جوجل بلاي" و"آبل ستور"

شاب عماني يبتكر تطبيقا للتسوق الإلكتروني من منتجات الجبل الأخضر

الإثنين 09 سبتمبر 2019 09:12 م بتوقيت مسقط

شاب عماني يبتكر تطبيقا للتسوق الإلكتروني من منتجات الجبل الأخضر

 

الرؤية - فايزة الكلبانية

كَشَف المُبتكر العُماني منتصر بن نصرالله الفهدي طالب بالكلية التقنية في نزوى (تخصص تسويق)، عن ابتكاره تطبيقا جديدا يتيح للمستخدمين التسوق الإلكتروني من المنتجات التي يتم بيعها في الجبل الأخضر.

وأوضح الفهدي أنَّ التطبيقَ مُتاح للتنزيل عبر جوجل بلاي وآبل ستور باسم "JAproducts"، مشيرا إلى أنَّ عدد مرات تحميل التطبيق بلغ 2000 في أول 3 أيام، بينما تمَّ إعداد 50 طلبية معظمها من مستهلكين في محافظة مسقط.

ويقول الفهدي: جاءت فكرة إنشاء التطبيق من تخصصي الذي أدرسه في كلية التقنية بنزوى؛ حيث إنني في السنة الثالثة تخصص تسويق، والجبل الأخضر يزخر بالكثير من أنواع الفواكة المحلية النادرة على مستوى الخليج، بجانب المنتجات المحلية التي يتم صنعها من بعض الأعشاب وماء الورد؛ إذ تعد صناعة ماء الورد من أهم هذه الصناعات التقليدية، إضافة إلى زيت الزيتون.

وأوضح الفهدي أن التطبيق يهدف إلى تسويق هذه المنتجات المحلية وعرضها وتعريفها للمشترين من خلال تطبيق على الهواتف الذكية يكون في متناول الجميع وسهل الاستخدام أيضا، مشيرا إلى أنَّ تبسيط عملية الشراء من الجبل الأخضر ستعُود بالنفع على أهالي الجبل. وبيَّن الفهدي أن شراء المنتجات من الجبل الأخضر أمر ليس بالسهل على أي شخص؛ لذا يعمل التطبيق على اختصار المسافات والوقت؛ حيث يمكن للمستخدم عبر التطبيق تصفُّح المعروض من منتجات الجبل، وتحديد الكمية المراد شراؤها، ووضعها في سلة الشراء، ومن ثم إكمال بيانات التسليم، وسوف يقوم التطبيق بإرسال آلية توصيل المنتجات للمستخدم. وقال إنه سيتم فرض رسوم توصيل معقولة في نطاق محافظتي الداخلية ومسقط، مشيرا إلى أنَّه يخطط للتوسع في هذا الأمر بالمستقبل.

وتحدث الفهدي عن التحديات التي واجهته عند تأسيس التطبيق؛ ومنها: البرمجة والتمويل، والعمل على نشره على متجري جوجل بلاي وآبل ستور. لكنه استطاع أن يتجاوز هذه التحديات بدعم من الأهل والأصدقاء، ونعمل على التعاقد مع المنتجين لبيع سلعهم عبر التطبيق. ويأمل الفهدي الحصول على الدعم المجتمعي عبر تنزيل التطبيق على الهواتف الذكية والشراء من المتجر، لدعم التجارة الإلكترونية المحلية والمساعدة في تطور هذا النوع من التسوق الذكي.

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