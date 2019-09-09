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"التحفيز السلوكي".. عنوان الملتقى السنوي للجمعية العمانية البريطانية

الإثنين 09 سبتمبر 2019 09:12 م بتوقيت مسقط

"التحفيز السلوكي".. عنوان الملتقى السنوي للجمعية العمانية البريطانية

مسقط - الرؤية

اختُتِم، مُؤخرا، بجامعة أكسفورد البريطانية، الملتقى السنوي السابع للجمعية العمانية البريطانية "مجموعة الجيل الجديد"، بمشاركة 26 من الشباب الواعد من السلطنة وبريطانيا، وأقيم الملتقى تحت عنوان "التحفيز السلوكي والسياسات العامة".

وتضمَّن جدول أعمال الملتقى -الذي استمرَّ على مدى يومين برعاية شركة بي.بي عُمان- عددا من المحاضرات والجلسات النقاشية؛ تناولت محاور مختلفة عن العلوم السلوكية وتطبيقاتها في تحفيز بعض السلوكيات الإيجابية في المجتمع والمؤسسات على حدٍّ سَواء. وقدم هذه المحاضرات مجموعة من المتحدثين الأكاديميين والخبراء في المؤسسسات المختلفة: الحكومية والخاصة في المملكة المتحدة. وتطرقت الجلسات إلى أوجه وآليات إدارة التغيير عبر التركيز على التحفيز السلوكي والتوجيه الإيجابي للسلوك الإنساني، كما تناولتْ أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال والجوانب الاخلاقية لها. وقد اختارت الجمعية هذا العنوان لمواءمتها مع أهداف رؤية "عُمان 2040" التي تهدف إلى بناء مجتمع مدني ممكّن ومشارك بفاعلية في التنمية المستدامة.

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