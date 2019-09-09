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في أمسية بالنادي الثقافي بحضور نخبة من الأدباء والمفكرين

"الرؤية" تحتفل بتدشين كتاب "إحياء عمان" للمؤلفة الأمريكية ليندا فانش.. الإثنين المقبل

الإثنين 09 سبتمبر 2019 09:11 م بتوقيت مسقط

"الرؤية" تحتفل بتدشين كتاب "إحياء عمان" للمؤلفة الأمريكية ليندا فانش.. الإثنين المقبل

 

الرؤية - مريم البادية

تحتفلُ جريدة "الرؤية"، يوم الإثنين المقبل، بتدشين أحدث مؤلفات الباحثة الأمريكية ليندا باباس فانش، الذي يحمل عنوان "إحياء عُمان.. الموازنة بين التقاليد والمعاصرة"، وهو كتاب صادر باللغة الإنجليزية عن دار "بالجريف ماكميلان" للنشر في الولايات المتحدة، وتوزعه مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر حصريًا في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويُقام الحفل في النادي الثقافي في السابعة والنصف مساءً، بحضور الكاتبة، ونخبة من المفكرين والأدباء. ويقع الكتاب في 245 صفحة من القطع المتوسط. وصدَّرت المؤلفة مقدمة الكتاب بنطق سام لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- يؤكد عراقة عمان وماضيها التليد.

ويتألف الكتاب من 7 فصول، تسبقهم مقدمة بعنوان "أخبار سعيدة.. قصة من الشرق الأوسط". فيما يتناول الفصل الأول "جاذبية عُمان"، تتطرق فيه إلى خصائصها ومميزاتها من خلال إبراز الموقع الجغرافي لسلطنة، ووقوعها في الربع الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، كما أنها تطل على ثلاثة بحار، وتبلغ مساحتها 309.500كم². وتحدثت الكاتبة في هذا الفصل عن المناطق الجغرافية، والملاحة البحرية والتجارة والمجتمع والثقافة...وغيرها من الخصائص التي تتمتع بها السلطنة.

ثمَّ تناولت في الفصل الثاني "عُمان قبل عام 1970"، وكتبت فيه عن الدول التي حاولت احتلال عُمان على مر التاريخ، وكفاح العُمانيين من أجل الاستقلال. ثم تابعت للحديث عن توسع الإمبراطورية العمانية في ظل حكم الإمامة والهجرة إلى شرق إفريقيا، والوصول إلى جنوب آسيا. وتستعرض المؤلفة كذلك تاريخ وصول الأسرة البوسعيدية إلى الحكم، ومدى القوة التي اكتسبتها الدولة العمانية في عهد الأئمة البوسعيديين، كما خصَّصت مساحة في هذا الفصل للحديث عن سلالة آل سعيد الكريمة. وأفردت الكاتبة الفصل الثالث للحديث عن وصول حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أبقاه الله- إلى سدة الحكم في العام 1970.

وتوالتْ الفصولُ بعد ذلك لإبراز المتغيرات التي شهدتها عُمان منذ فجر النهضة المباركة، وما تحقق من منجزات وازدهار في كافة القطاعات، في: الاقتصاد، والتعليم، والاهتمام بالمرأة، وكذلك سياسة الاحترام المتبادل مع الدول.

وعنونت الكاتبة الفصل الثالث بـ"قابوس بن سعيد.. رجل النهضة"، تناولت فيها بواكير عصر النهضة المباركة وأسلوب جلالة السلطان في الحكم وقيادة شؤون الدولة، والرؤية السامية لجلالته للمستقبل. وفي الفصل الرابع، استعرضت الكاتبة "نشأة المجتمع المدني"، وتطرقت في هذا الفصل إلى الديمقراطية في عمان من منظور ثقافي. أما الفصل الخامس، فيحمل عنوان "بناء اقتصاد حديث"، وكيفية تعزيز استدامة الاقتصاد العماني وفق سياسات حكيمة، ومشاريع البنية الأساسية الهائلة التي دخلت بها عُمان إلى القرن الحادي والعشرين، والتطور الثقافي. وفي الفصل السادس، تناولت الكاتبة "العلاقات الخارجية"، مسلِّطة الضوء على الدبلوماسية العمانية بقيادة جلالة السلطان. وفي الفصل السابع والأخير، غاصت الكاتبة في "التحديات والفرص في القرن الجديد"؛ تناولت فيها "الصحوة العربية"، وتطور الشباب وتحديات أسلوب المعيشة في مجتمع غني، وأخيرا دور الإسلام في تطور عمان الحديثة.

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