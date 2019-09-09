الإثنين, 09 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

اليوم.. افتتاح ملتقى الصحافة العماني الصيني ببكين

"جمعية الصحفيين" تبحث تعزيز التعاون مع "الصداقة الصينية العربية"

الإثنين 09 سبتمبر 2019 09:02 م بتوقيت مسقط

IMG-20190909-WA0004
IMG-20190909-WA0005

 

مسقط - الرؤية

التقى أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين أمس بمبنى جمعية الصداقة الصينية مع الشعوب الأجنبية في بكين، مع لين إي نائب رئيس جمعية الصداقة الصينية العربية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، على هامش ملتقى الصحافة العماني الصيني الذي ينطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة الصينية.

وأكد الجانبان أهمية دور الإعلام والإعلاميين في الدفع بمسيرة تطور العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية بين البلدين وبما يُعزز من مستوى هذه العلاقات لمستويات أشمل وأكبر خلال المرحلة القادمة خاصة بعد توقيع البلدين على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين السلطنة والصين العام الماضي وما تمثله هذه الاتفاقية من مرحلة مهمة في مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وأكد سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية رئيس وفد الجمعية أهمية الملتقى في تطور العلاقات بين البلدين وما حققته من نمو في كافة المجالات خاصة في الجانب الاقتصادي حيث تعتبر الصين أحد الشركاء الاقتصاديين للسلطنة.

من جانبه، ثمَّن لين إي نائب رئيس جمعية الصداقة العربية الصينية بمبادرة جمعية الصحفيين العمانية في تنظيم ملتقى الصحافة العماني الصيني وما لهذه الزيارة من أهمية في إطلاع الصحفيين والإعلاميين أعضاء الجمعية على التطور الاقتصادي والإعلامي والتكنلوجي والتاريخي للصين، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في الدفع بهذه العلاقات لمراحل متقدمة وعلى كافة المستويات عبر تبادل المعلومات والزيارات واللقاءات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 مايو 2015

"الصحفيين العمانية" تبحث سبل التعاون مع جمعية الصحفيين الأجانب بفرنسا

المزيد

17 أبريل 2017

الحسني يستعرض التعاون الإعلامي مع رئيس جمعية الصحفيين الصينية

المزيد

03 سبتمبر 2019

رئيس "جمعية الصحفيين" يستعرض مع نقيب الصحفيين المصريين تعزيز التعاون المشترك

المزيد

22 أبريل 2019

بحث آليات تعزيز التعاون بين "الصداقة العمانية الصينية" ووفد صيني يضم ممثلي الوكالات السياحة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

شاب عماني يبتكر تطبيقا للتسوق الإلكتروني من منتجات الجبل الأخضر

المحليات - أخبار

"جمعية الصحفيين" تبحث تعزيز التعاون مع "الصداقة الصينية العربية"

المحليات - أخبار

السلطنة تحافظ على الصدارة العالمية في "الخلو من الإرهاب".. وتتقدم 13 مركزا إلى الـ34 عالميا في البنية الأساسية والموانئ

عمان - سياحة عمان

في بروكسل.. انطلاق حملة ترويجية لجذب الشركات الأوروبية للاستثمار في "اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

72 مؤسسة حكومية تُشارك في التمرين الوطني للأمن السيبراني والحماية من الهجمات الإلكترونية

الاقتصاد - محلي

عماني يحصد جائزة شومان للباحثين العرب عن دراسة حول "تطوير التعليم"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

انخفاض أسعار الوقود لشهر سبتمبر في السلطنة

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة