"جمعية الصحفيين" تبحث تعزيز التعاون مع "الصداقة الصينية العربية"

مسقط - الرؤية

التقى أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين أمس بمبنى جمعية الصداقة الصينية مع الشعوب الأجنبية في بكين، مع لين إي نائب رئيس جمعية الصداقة الصينية العربية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، على هامش ملتقى الصحافة العماني الصيني الذي ينطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة الصينية.

وأكد الجانبان أهمية دور الإعلام والإعلاميين في الدفع بمسيرة تطور العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية بين البلدين وبما يُعزز من مستوى هذه العلاقات لمستويات أشمل وأكبر خلال المرحلة القادمة خاصة بعد توقيع البلدين على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين السلطنة والصين العام الماضي وما تمثله هذه الاتفاقية من مرحلة مهمة في مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وأكد سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية رئيس وفد الجمعية أهمية الملتقى في تطور العلاقات بين البلدين وما حققته من نمو في كافة المجالات خاصة في الجانب الاقتصادي حيث تعتبر الصين أحد الشركاء الاقتصاديين للسلطنة.

من جانبه، ثمَّن لين إي نائب رئيس جمعية الصداقة العربية الصينية بمبادرة جمعية الصحفيين العمانية في تنظيم ملتقى الصحافة العماني الصيني وما لهذه الزيارة من أهمية في إطلاع الصحفيين والإعلاميين أعضاء الجمعية على التطور الاقتصادي والإعلامي والتكنلوجي والتاريخي للصين، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في الدفع بهذه العلاقات لمراحل متقدمة وعلى كافة المستويات عبر تبادل المعلومات والزيارات واللقاءات.