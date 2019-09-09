"البيئة" بجنوب الباطنة تنفذ فعالية البيئة والمدرسة





الرستاق ـ طالب المقبالي



نفذت إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة جنوب الباطنة فعالية بعنوان البيئة والمدرسة في مدرسة العهد للتعليم الأساسي بولاية الرستاق.

اشتملت الفعالية على عدد من الفقرات منها؛ جلسة حوارية مع الطلاب تحدثت فيها ثرية الغافرية عن البيئة المدرسية وأهمية الحفاظ عليها، كما ركزت على البيئة المحيطة بالطالب وأهمية غرس القيم وحب البيئة في سن مبكرة لديه، معتبرة إياها مفتاح التغيير على المدى الطويل لتنمية قدراته في نبذ العادات والسلوكيات البيئية السيئة والقيام بالسلوكيات الصحيحة وتشجيعه لتحمل مسؤولية حماية بيئته.

وتخلل الفعالية بعض المسابقات التعليمية وأسئلة تختص بالبيئة، وأقيمت ورشة رسم وتلوين عن البيئة البرية، وفي ختام الفعالية تم توزيع الهدايا على الطلاب وذلك تشجيعاً وتحفيزاً لهم.

وستسمر هذه الفعاليات لنشر الوعي البيئي لدى أبنائنا الطلبة وذلك لترسيخ الوعي بمعرفة أهمية الحفاظ على البيئة ومصادرها وكذلك لتفعيل دور المدارس في نشر الوعي البيئي باعتبارها البيت الثاني للطلاب ولما لها من دور كبير في خلق السلوكيات الإيجابية لديهم.