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تدشين أسبوع الموظفين السنوي بجامعة صحار

الإثنين 09 سبتمبر 2019 08:58 م بتوقيت مسقط

تدشين أسبوع الموظفين السنوي بجامعة صحار

 

صحار – الرؤية

أطلقت جامعة صحار صباح أمس أسبوع الموظفين السنوي 2019/ 2020م، وذلك بحضور الفاضل جمال بن سعيد العجيلي رئيس مجلس أمناء الجامعة وإدارة الجامعة وموظفيها.

واستهلت فعاليات الأسبوع بكلمة ترحيبية ألقاها البروفيسور باري وين رئيس الجامعة، رحَّب فيها بالجميع وهنأهم بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد، كما تطرق في كلمته إلى أهم التطورت والإنجازات التي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى استعراض بعض الإحصائيات التي تشير إلى التطورات التي مرَّت بها الجامعة خلال السنوات الأخيرة، كما توجه في كلمته بالشكر والتقدير إلى الموظفين الذين أكملوا 20 عامًا و10 أعوام من الخدمة في الجامعة على عطائهم خلال سنوات عملهم. بعد ذلك قام رئيس مجلس الأمناء بتكريم الموظفين الحاصلين على جائزة رئيس الجامعة للإنجاز المتميز للعام الأكاديمي 2018/ 2019م وهم: آسيا بنت جعفر الكشرية، من البرنامج التأسيسي، وفوزية بنت علي الفارسية، من شؤون الطلبة، وساجــو أبراهام، من البرنامج التأسيسي، وزاهــر بن حمد الحوسني، من دائرة الموارد البشرية والتطوير الإداري.

تلا ذلك تكريم الموظفين الذين أكملوا 20 سنة في خدمة الجامعة وهم: محمد بن سعيد العجيلي مدير دائرة المشاريع وعلي بن جمعة الخائط مدير دائرة الموارد البشرية، وعلي بن حمدان الجرواني رئيس قسم النقل، وأحمد بن محمد المعمري من مكــتب رئيس الجامعة.

كما قام الفاضل جمال العجيلي أيضًا بتكريم 45 موظفا وموظفة من مختلف دوائر وأقسام وكليات الجامعة والذين أكملوا 10 سنوات خدمة.

ويزخر أسبوع تطوير الموظفين بالعديد من المحاضرات والورش التدريبية في مجالات مختلفة تستهدف جميع موظفي الجامعة أكاديميين وإداريين، وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل، حيث تختتم فعالياته بتنظيم مؤتمر التعليم والتعلم في نسخته الخامسة.

 

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