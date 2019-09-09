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"الخدمة" و"الزبير للسيارات" تحققان تقدما ملحوظا في إدارة النفايات

الإثنين 09 سبتمبر 2019 08:54 م بتوقيت مسقط

"الخدمة" و"الزبير للسيارات" تحققان تقدما ملحوظا في إدارة النفايات

مسقط - الرؤية

حقَّقتْ شركة الخدمة لإعادة التدوير -لصاحبيها ماجد بن سعود البطاشي، ومحمود بن عبدالله العامري- (إحدى المشاريع الفائزة في برنامج الدعم المباشر للعام 2017، والمُقدَّم من مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة)، ومجموعة الزبير للسيارات -إحدى شركات مؤسسة الزبير- تقدما كبيرا في إدارة النفايات وتقليل المساحة المخصصة للنفايات في فرع مجموعة الزبير للسيارات بالعذيبة، إضافة إلى سرعة التخلص من جمع النفايات وفق أفضل المقاييس البيئية.

وتأتي هذه النتائج كجزء من الدعم المستمر من قبل المركز للمشاريع المشاركة في برنامج الدعم المباشر، ولقد سهَّل مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة توقيع اتفاقية خدمية بين "الخدمة لإعادة التدوير"، ومجموعة الزبير للسيارات، في فبراير الماضي؛ لجمع وتدوير النفايات والنفايات الصلبة في جميع فروع المجموعة المنتشرة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، علمًا بأنَّ "الخدمة لإعادة التدوير" بدأت في فرع مجموعة الزبير للسيارات بالعذيبة بمحافظة مسقط، على أمل التوسُّع مُستقبلا في مختلف الفروع المنتشرة في عدد من ولايات السلطنة.

وقال الشيخ راشد بن عبدالله الهوتي مدير عام شؤون الشركة لمجموعة الزبير للسيارات: منذ بدء اتفاقية جمع النفايات بين الشركة والمجموعة قامت الخدمة لإعادة التدوير بالتخلص من النفايات والنفايات الصلبة بطرق علمية وسريعة، وبدون أي تأثير على سير العمل في مجموعة الزبير للسيارات؛ مما أسهم في تقليل مساحة جمع النفايات في مباني المجموعة في العذيبة بنسبة تصل إلى 80%، إضافة لتخصيص مساحة أصغر للنفايات مقارنة عن ذي قبل. ولقد أسهم الإجراء في إيجاد مساحة أكبر تم استغلالها لمواقف للسيارات وتدفق السيارات بكل سلاسة ويسر. وإضافة إلى ذلك، أسهمت هذه الاتفاقية في تقليل الوقت الضائع لدى الزبير للسيارات بنسبة تصل إلى 80%؛ حيث كان جمع النفايات في السابق يتم بشكل أسبوعي. أما في الوقت الحالي، ومع شركة الخدمة لإعادة التدوير، فيتم جمع النفايات وإعادة تدويرها واستخدامها بشكل يومي وبطرق معتمدة عالمياً في مجال جمع النفايات، وبما يتماشى مع المعايير التي وضعتها شركة عمان للخدمات البيئية القابضة "بيئة".

وقال علي شاكر مستشار تطوير الأعمال والشراكات الإستراتيجية في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: حقق التعاون بين الخدمة لإعادة التدوير ومجموعة الزبير للسيارات. وقد بدأت شركة الخدمة لإعادة التدوير بجمع النفايات القابلة لإعادة التدير في فرع العذيبة في محافظة مسقط، ونتمنى في المستقبل توسيع نطاق العمل في مختلف فروع الزبير للسيارات المنتشرة في محافظات ومناطق السلطنة، مع العلم بأنَّ الاتفاقية تنص على جمع النفايات من مختلف فروع مجموعة الزبير.

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