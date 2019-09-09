"تصميم" توفر تجربة معيشة مثالية في "هابيتات"

مسقط - الرؤية

توفر "تصميم" كمطور عقاري للعملاء المميزين تجربة معيشة مجتمعية مثالية في منطقة الخوير، من خلال تدشين مشروع "هابيتات"، الذي يدمج بين الشقق السكنية والمكاتب، إضافة لمركز للتسوق.

وقال أليساندرو دافيريو الرئيس التنفيذي لشركة "تصميم": يعكسُ مشروع هابيتات رؤيتنا في تدشين وجهة للعيش والعمل والترفيه لا مثيل لها في قلب المدينة. ونحن على وشك استغلال إمكانات الموقع الذي كان لديه مبنى مكاتب مستقل، ليكون واحدا من أكبر المشاريع المناسبة للسكن والعمل والبيع التجزئة والترفيه في السلطنة. ولن يكون المشروع المتطور بمثابة محرك اقتصادي فحسب، بل سيخلق أيضاً وجهة عيش مجتمعية فريدة من نوعها ومتعددة الاستخدامات للأجيال في الوقت الحالي ومستقبلا من أجل للاستمتاع بها.

وتبلغ مساحة "هابيتات" 75,000 متر مربع، كمشروع مطور متعدد الاستخدامات في قلب المدينة، ويأتي وفق إستراتيجية شراكة لمشروع مشترك يواكب نمط الحياة المستقبلية بين مجموعة شركات الشنفري العمانية وشركة الهندسة المعمارية الأوروبية ماندريسي؛ حيث يقام المشروع الفريد من نوعه في منطقة الخوير 190 ليكون وجهة ذات مستوى عالمي. ومن المتوقع اكتمال المشروع في الربع الأول من العام 2022، وسيكون "هابيتات" وجهة متميزة للعيش، والعمل، والتسوق وقضاء وقت مميز.

ويتميز المشروع بموقعه بالقرب من المعالم السياحية البارزة في المدينة، وهو يبعُد بقرابة 20 دقيقة عن مطار مسقط الدولي. ومن المتوقع أن يكون "هابيتات" وجهة بارزة تواكب نمط الحياة في السلطنة من خلال تقديم تجربة معيشة مجتمعية متكاملة لا مثيل لها مع وجود 44 منفذا للبيع بالتجزئة، و118 مكتبًا فاخرًا، و44 شقة ودوبلكس، ومطعمًا بانوراميًا. كما يتميز المشروع بموقع إستراتيجي في قلب الحي السكني والتجاري الرئيسي والحيوي في الخوير، وسيضمُّ شققاً ومكاتبَ ومركزا للتسوق مجهزًا بأعلى المعايير، وهو مُصمم بشكل مطور ومتميز يتماشى مع المزايا الطوبوغرافية في الموقع، ليمزج بين مزاياه الجمالية والشراكة المجتمعية.