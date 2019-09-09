الإثنين, 09 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"تصميم" توفر تجربة معيشة مثالية في "هابيتات"

الإثنين 09 سبتمبر 2019 08:50 م بتوقيت مسقط

"تصميم" توفر تجربة معيشة مثالية في "هابيتات"

مسقط - الرؤية

توفر "تصميم" كمطور عقاري للعملاء المميزين تجربة معيشة مجتمعية مثالية في منطقة الخوير، من خلال تدشين مشروع "هابيتات"، الذي يدمج بين الشقق السكنية والمكاتب، إضافة لمركز للتسوق.

وقال أليساندرو دافيريو الرئيس التنفيذي لشركة "تصميم": يعكسُ مشروع هابيتات رؤيتنا في تدشين وجهة للعيش والعمل والترفيه لا مثيل لها في قلب المدينة. ونحن على وشك استغلال إمكانات الموقع الذي كان لديه مبنى مكاتب مستقل، ليكون واحدا من أكبر المشاريع المناسبة للسكن والعمل والبيع التجزئة والترفيه في السلطنة. ولن يكون المشروع المتطور بمثابة محرك اقتصادي فحسب، بل سيخلق أيضاً وجهة عيش مجتمعية فريدة من نوعها ومتعددة الاستخدامات للأجيال في الوقت الحالي ومستقبلا من أجل للاستمتاع بها.

وتبلغ مساحة "هابيتات" 75,000 متر مربع، كمشروع مطور متعدد الاستخدامات في قلب المدينة، ويأتي وفق إستراتيجية شراكة لمشروع مشترك يواكب نمط الحياة المستقبلية بين مجموعة شركات الشنفري العمانية وشركة الهندسة المعمارية الأوروبية ماندريسي؛ حيث يقام المشروع الفريد من نوعه في منطقة الخوير 190 ليكون وجهة ذات مستوى عالمي. ومن المتوقع اكتمال المشروع في الربع الأول من العام 2022، وسيكون "هابيتات" وجهة متميزة للعيش، والعمل، والتسوق وقضاء وقت مميز.

ويتميز المشروع بموقعه بالقرب من المعالم السياحية البارزة في المدينة، وهو يبعُد بقرابة 20 دقيقة عن مطار مسقط الدولي. ومن المتوقع أن يكون "هابيتات" وجهة بارزة تواكب نمط الحياة في السلطنة من خلال تقديم تجربة معيشة مجتمعية متكاملة لا مثيل لها مع وجود 44 منفذا للبيع بالتجزئة، و118 مكتبًا فاخرًا، و44 شقة ودوبلكس، ومطعمًا بانوراميًا. كما يتميز المشروع بموقع إستراتيجي في قلب الحي السكني والتجاري الرئيسي والحيوي في الخوير، وسيضمُّ شققاً ومكاتبَ ومركزا للتسوق مجهزًا بأعلى المعايير، وهو مُصمم بشكل مطور ومتميز يتماشى مع المزايا الطوبوغرافية في الموقع، ليمزج بين مزاياه الجمالية والشراكة المجتمعية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 مايو 2019

"تصميم" تطلق "هابيتات" للأغراض السكنية والتجارية والترفيهية

المزيد

11 مايو 2015

نيسان "أورفانإن في 350" الجديدة توفر تجربة قيادة راقية

المزيد

17 فبراير 2016

"رينو داستر 4x4" انطلاقة جديدة في فئتها توفر تجربة قيادة معززة

المزيد

30 سبتمبر 2015

"نيسان سنترا " توفر تجربة قيادة ومزايا واعدة لعشاق السيارات الراقية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

شاب عماني يبتكر تطبيقا للتسوق الإلكتروني من منتجات الجبل الأخضر

المحليات - أخبار

"جمعية الصحفيين" تبحث تعزيز التعاون مع "الصداقة الصينية العربية"

المحليات - أخبار

السلطنة تحافظ على الصدارة العالمية في "الخلو من الإرهاب".. وتتقدم 13 مركزا إلى الـ34 عالميا في البنية الأساسية والموانئ

عمان - سياحة عمان

في بروكسل.. انطلاق حملة ترويجية لجذب الشركات الأوروبية للاستثمار في "اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

72 مؤسسة حكومية تُشارك في التمرين الوطني للأمن السيبراني والحماية من الهجمات الإلكترونية

الاقتصاد - محلي

عماني يحصد جائزة شومان للباحثين العرب عن دراسة حول "تطوير التعليم"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

انخفاض أسعار الوقود لشهر سبتمبر في السلطنة

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة