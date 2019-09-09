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الانتصار السادس.. إسبانيا تهزم جزر الفارو برباعية نظيفة في "تصفيات أوروبا"

الإثنين 09 سبتمبر 2019 08:49 م بتوقيت مسقط

الانتصار السادس.. إسبانيا تهزم جزر الفارو برباعية نظيفة في "تصفيات أوروبا"

خيخون - رويترز

فازتْ إسبانيا 4-صفر بسهولة على جزر الفارو، لتحقق انتصارها السادس على التوالي في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، بفضل هدفين لكل من رودريجو وباكو ألكاسير، وتواصل الابتعاد في صدارة المجموعة السادسة.

وعادل سيرجيو راموس رقم إيكر كاسياس القياسي بخوضه مباراته الدولية 167 مع إسبانيا في ليلة مشوبة بالعواطف، باستاد إل مولينون في خيخون؛ حيث تمَّ تكريم كويني لاعب سبورتنج خيخون ومنتخب إسبانيا الراحل قبل المباراة.

ووقف الفريقان دقيقة صمت حدادا على تشانا ابنة لويس إنريكي مدرب إسبانيا السابق التي توفيت الشهر الماضي.

وبعد ذلك، حققت إسبانيا الفوز دون عناء لترفع رصيدها إلى 18 نقطة من ست مباريات بفارق سبع نقاط عن السويد صاحبة المركز الثاني التي تعادلت 1-1 بملعبها مع النرويج. وفازت رومانيا 1-صفر على مالطا، بفضل هدف من جورج بوشكاش؛ لتتجاوز النرويج إلى المركز الثالث برصيد عشر نقاط. ووضع رودريجو مهاجم بلنسية الكرة في الشباك الخالية ليمنح التقدم للمنتخب الإسباني في الدقيقة 13 رغم وجوده في موقف تسلل عندما تلقى تمريرة ميكل أويارزابال. لكن في ظل عدم استخدام تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد في التصفيات، تم احتساب الهدف.

وضاعفَ رودريجو تقدُّم إسبانيا في الدقيقة 50 في أول مباراة للمدرب الجديد روبرت مورينو على أرضه، عندما انطلق إلى قلب الملعب من الجناح الأيسر، قبل أن يطلق تسديدة بالقدم اليسرى اصطدمت بمدافع وسكنت الشباك. وعزز ألكاسير بعد ذلك سمعته كبديل مؤثر حين سجل هدفين متتاليين في الدقيقة 89 ثم في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال تياجو ألكانتارا لاعب وسط إسبانيا: إنَّ الفريق لم يقدم أداء جيدا كما كان يود بسبب الأسلوب السلبي للمنافس. وأضاف: "الأمور كانت صعبة للغاية في البداية، تتوقع أن فريقا مثل هذا سيضيق المساحات ويعود للدفاع وهذا ما حدث وعانينا لكسر صمود الدفاع. هناك ثلاثة لاعبين كانوا يراقبون لاعبا واحدا منا لكن الوضع أصبح أسهل قليلا بعد الهدف الأول. لم نشعر براحة تامة لكننا سعداء بالنتيجة".

ومع تأهُّل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات، باتت إسبانيا بحاجة لانتصارين من أربع مباريات للصعود رسميا، لكن تياجو أكد أن الفريق عازم على الفوز بكل مباراة. وتابع: "نركز على حصد كل النقاط، لم يهم متى سنتأهل فنحن نريد كل نقطة منذ البداية وحتى النهاية".

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