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رينارد يبحث عن بداية مثالية مع السعودية

الإثنين 09 سبتمبر 2019 08:47 م بتوقيت مسقط

رينارد يبحث عن بداية مثالية مع السعودية

المنامة - الوكالات

يخُوض منتخب السعودية مباراته الأولى في التصفيات عندما يتقابل اليوم مع اليمن على استاد البحرين الوطني في المنامة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، اليوم، يتطلع منتخب فلسطين أيضا لحصد الفوز الثاني على التوالي عندما يلتقي خارج ملعبه مع سنغافورة على استاد جالان بيسار في سنغافورة.

ويتصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من اليمن وسنغافورة ولا شيء لأوزبكستان، في حين لا يزال منتخب السعودية بانتظار خوض مباراته الأولى في التصفيات. وفي المباراة الأولى يخوض منتخب اليمن اختباراً صعباً أمام السعودية؛ حيث يتطلع المنتخب السعودي لحصد الفوز الأول في التصفيات.

ويطمح المدرب الجديد لمنتخب السعودية هيرفيه رينارد لتحقيق بداية مثالية مع الفريق من خلال حصد النقاط الثلاث في المنامة. ولم يحقق المنتخب السعودي -الذي بلغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا- النتيجة المأمولة خلال نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، بعدما خرج من دور الـ16 بخسارته أمام اليابان، وهو الآن يتطلع للتعويض خلال هذه التصفيات. ولكن في المقابل فإن منتخب اليمن يبحث عن الظهور الثاني على التوالي في نهائيات كأس آسيا، بعد مشاركته مطلع هذا العام في نسخة الإمارات.

وفي المباراة الثانية يأمل منتخب فلسطين في تأكيد بدايته القوية، وتسجيل الحضور الثالث على التوالي في نهائيات كأس آسيا، بل وربما أيضاً بلوغ الدور الثالث من تصفيات كأس العالم. وفي المقابل فإن منتخب سنغافورة يبحث عن تحقيق الفوز الأول بعد تعادله في الجولة الأولى على أرضه مع اليمن. وكان الياباني تاتسوما يوشيدا مدرب سنغافورة شدد على أهمية تحقيق الفوز في المباريات التي يخوضها الفريق على أرضه من أجل إبقاء فرصته في تحقيق شيء خلال هذه التصفيات.

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