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الهند يلاقي بطل آسيا.. وأفغانستان وبنجلاديش في لقاء "متكافئ"

الإثنين 09 سبتمبر 2019 08:46 م بتوقيت مسقط

الهند يلاقي بطل آسيا.. وأفغانستان وبنجلاديش في لقاء "متكافئ"

الدوحة - الوكالات

يسعى منتخب قطر لتحقيق الفوز الثاني على التوالي عندما يتقابل مع ضيفه الهند اليوم، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويلتقي في المباراة الثانية ذات المجموعة، اليوم، أيضاً أفغانستان مع بنجلاديش على استاد الجمهورية المركزي في دوشانبي.

ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف عن منتخبنا الوطني، في حين لا يزال رصيد الهند وأفغانستان خالياً من النقاط، فيما ينتظر منتخب بنجلاديش خوض مباراته الأولى في التصفيات.

وفي المباراة الأولى، تأمل جماهير منتخب قطر بطل كأس آسيا 2019، أن يواصل الفريق عروضه القوية عندما يستضيف الهند في الدوحة. وسوف يعمل المدرب فيليكس سانشيز، على تحفيز لاعبيه من أجل تقديم عرض قوي جديد بعد الفوز الكبير على أفغانستان، ولكن في الوقت ذاته فإن المدرب الإسباني يدرك أن المهمة ستكون أصعب هذه المرة.

من جهته، سيعمل منتخب الهند على تعويض خسارته في المباراة الأولى، خاصة وأن مدرب الفريق ايغور ستيماتش اعتبر أن فريقه كان يستحق الخروج بنقطة على الأقل أمام منتخبنا الوطني. وتأمل جماهير منتخب الهند أن يواصل الفريق الارتقاء بمستواه على المستوى القاري؛ إذ شارك هذا العام في نهائيات كأس آسيا بالإمارات.

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