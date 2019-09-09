"عمانتل" تطلق مركزا متخصصا لإدارة عمليات الشبكة الدولية وتطوير مؤشرات الأداء

مسقط - الرؤية

أطلقتْ عُمانتل -إحدى شركات الاتصالات الرائدة عالميًّا في مجال أعمال الجملة، والتي تمتلك شبكة متطورة بخدمات اتصالات ذات سرعة استجابة عالية- مركزًا مُتخصِّصا لإدارة عمليات الشبكة الدولية (INOC) في السلطنة. وسيمكِّن المركز عُمانتل من الوفاء بمؤشرات الأداء الرئيسية؛ من خلال معالجة أعطال الشبكة قبل تأثيرها على جودة الخدمة المقدمة.

ويأتي تدشين المركز المتطوِّر استجابةً للنمو الذي تشهده قاعدة عملاء وحدة أعمال الجملة بعمانتل من شركات الاتصالات العالمية، إضافة إلى دعم جهود عمانتل في توسعة رقعة تغطية خدماتها على مستوى العالم.

ويعملُ المركز بمثابة نقطة تواصل مركزية للمشغلين والعملاء، ويقوم بتزويدهم بالمعلومات في الوقت الفعلي عن مدى توافر الشبكة وأدائها. ويتمتَّع النظام بالقدرة على المراقبة الكاملة لأنظمة الكابلات البحرية العشرين، التي استثمرت عمانتل بها، والتي تغطي 120 مدينة في مختلف أنحاء العالم. ويهدف المركز إلى ضمان استمرارية توافر الخدمة؛ وبالتالي تحقيق التميز في تشغيل الخدمات الدولية وخدمة المشغلين.

وقال المهندس سالم بن بدر المزروعي مدير عام التشغيل بوحدة أعمال الجملة في عمانتل: تشهد أعمال الجملة الخاصة بعمانتل نموًّا كبيرًا حول العالم، ونحن بحاجة لمركز موحَّد لخدمة عملائنا بهدف ضمان توافر أنظمتنا وشبكاتنا بشكل كامل. تمَّ تصميم وتطوير المركز استجابة لرغبة المشغلين؛ حيث راعينا احتياجات السوق العالمي التي تُركِّز على المحتوى والخدمات السحابية الإلكترونية. وفي الوقت الذي يتواصل فيه نمو عملياتنا الدولية، تتوافر لدينا الآن الأسسُ السليمة التي ستُساعدنا على زيادة القدرة على تلبية الطلب المتنامي في المستقبل؛ وبالتالي تجاوز توقعات عملائنا.

وسيعمل النظام على مراقبة الخدمات الدولية التي تقدمها "عمانتل" عبر أنظمة الكابلات البحرية والأرضية؛ بهدف ضمان سلاسة العمليات في الشبكة؛ إذ تمَّ تصميم النظام لهذا الغرض، وبهدف حل جميع العوارض المتصلة بالشبكة بشكل سريع وفقا للسياسات والإجراءات ومعايير الجودة المتبعة.

وأضاف المزروعي: تتميَّز السلطنة بموقع إستراتيجي ساعدنا على الربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، وقد خصَّصنا من خلال هذا المركز عدداً من الخبراء؛ بهدف التعامل مع التحديات التي قد تواجه الشبكة دوليا وكيفية حلها. ويُشكِّل تدشين المركز إحدى الخطوات الرئيسية في مسيرة عمانتل؛ بهدف تقديم خدمات وحلول تقنية عالمية وبنية أساسية غير مسبوقة، وسيُساعدنا على خدمة شركائنا والمشغلين بشكل أفضل، ويمكنهم من خلال هذا المركز الاستفادة من سهولة التواصل لحل أية عوارض فور حصولها.