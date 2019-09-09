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معرض لمنتجات "المها للسيراميك" في مصنع صحار

الإثنين 09 سبتمبر 2019 05:27 م بتوقيت مسقط

معرض لمنتجات "المها للسيراميك" في مصنع صحار

 

 

صحار - الرؤية

 

تعتزم شركة المها للسيراميك افتتاح أول معارضها في مبنى مكاتبها بمصنع صحار على مساحة 175 مترا مربعا. ومن المُقرر أن تفتتح شركة المها للسيراميك في محطتها الثانية معرض مسقط بحلول الربع الأخير من السنة الحالية.

وتمَّ الإعلان عن خطط الشركة في حفل برعاية معالي الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، عضو مجلس الشورى، بحضور العديد من الشخصيات رفيعة المستوى، وشركاء الوساطة، والمقاولين، وموزعي السراميك، ومطوري السوق العقاري، والاستشاريين.

وقال راجيف سينج، المدير العام لشركة المها للسيراميك إن معرض المها للسيراميك خطوة على الطريق نحو مشاركة وتوجيه المستخدم النهائي. حيث إنه سيأخذ الزائرين في رحلة داخل عالم التصاميم، واكتشاف الأنماط، والاتجاهات، والألوان، والنماذج والخامات. ونلتزم بأن نوفر للعميل أفضل تجربة في مجال حلول البلاط .

 

وتشمل مساحة العرض كافة النُسق المتاحة من المنتجات ذات القيمة المضافة مثل بلاط السيراميك (الرفلكسون) المصقول عالي القوى منخفض امتصاص المياه، وسيراميك آي بروتيكت – المضاد للبكتيريا والمنظف للهواء، وبلاط البارد المخفض للحرارة.

وتعد المها للسيراميك مثالا بارزا يحتذى به في مجال تصميم السيراميك، فهي شركة يتبنى فيها المصممون، والباحثون والمطورون منهجا علميا لتوجهات البحث وتطوير حلول جمالية أصلية ومميزة تتناسب مع احتياجات كل عميل. وترتكز كافة أنشطة البحث والتجارب على ملاحظات العالم المعاصر.

 

 

 

 

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