ميثاق للصيرفة الإسلامية يبدأ العد التنازلي لسحوبات نهاية العام على جوائز "هبتي"

مسقط – الرؤية

بدأ ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط العد التنازلي لسحوبات نهاية العام، وسيجري السحب على 10 جوائز مالية قيمة كل جائزة 5 آلاف ريال بمجموع جوائز 50 ألف ريال ويمكن لكل زبون يحتفظ في رصيده بمبلغ 500 ريال دخول هذه السحوبات والفوز بالجوائز المالية المثيرة، كما سيجري السحب على 4 جوائز مالية وكل جائزة قيمتها 10 آلاف ريال بمجموع جوائز تبلغ 40 ألف ريال ويمكن لكل زبون يحتفظ في رصيده بمبلغ 1000 ريال الدخول في هذه السحوبات.

وتشمل السحوبات 3 جوائز مالية كل جائزة قيمتها 25 ألف ريال بمجموع جوائز تبلغ 75 ألف ريال ويمكن لكل زبون يحتفظ في رصيده بمبلغ 5000 ريال الدخول في هذه السحوبات، كما سيجري السحب ضمن جوائز نهاية العام على جائزتين قيمة كل جائزة 50 ألف ريال بمجموع جوائز مالية تبلغ 100 ألف ريال ويمكن لكل زبون يحتفظ في رصيده بمبلغ 10 آلاف ريال الدخول في هذه السحوبات، كما سيجري السحب على جائزة واحدة ضمن جوائز نهاية العام قيمتها 100 ألف ريال عماني ويمكن لكل زبون يحتفظ بمبلغ 30 ألف ريال في رصيده الدخول في السحب الكبير ليكون مجموع الجوائز التي خصصها ميثاق لسحوبات هبتي لنهاية العام تساوي 365 ألف ريال عماني وبذلك يكون ميثاق للصيرفة الإسلامية قد خصص جوائز مالية وسحوبات منتظمة طوال العام يمكن للجميع الفوز بها وذلك من خلال حساب التوفير "هبتي" وكلما زاد مبلغ التوفير في الحساب شكل ذلك فرصة أكبر للفوز بالجوائز المالية القيمة.

ويقوم حساب توفير "هبتي" على عقد المضاربة الإسلامي الذي يمثل نوعا من الشراكة بموجب الشريعة الإسلامية؛ وباعتبار الزبون مودعاً سيكون رب المال أو الممول، بينما يكون ميثاق هو المضارب أو مدير المال، ثم يقسم الربح المنتج من الاستثمار على أساس نسبة التوزيع المتفق عليها. وتعد الجوائز المقدمة بمثابة هبة من ميثاق للصيرفة الإسلامية للزبائن من نصيب المضارب أو تدفع من قبل المساهمين من مواردهم الخاصة. وستكون الجوائز علاوة على حصة أرباح أصحاب الحسابات في مجمع المضاربة العام الموزعة طبقاً للتوقعات المعلنة.

وقد خَصَّص ميثاق للصيرفة الإسلامية مجموع جوائز مالية طوال العام تصل قيمتها إلى مليون ريال لحساب التوفير "هبتي"، موزعة على جوائز أسبوعية وشهرية وسنوية، ويمكن لكافة الزبائن الذين يفتحون حساب التوفير "هبتي" يحتفظون بمتوسط رصيد 100 ريال عماني الدخول في السحوبات الأسبوعية والشهرية؛ حيث سيتم السحب أسبوعياً على عدد 100 جائزة كل جائزة قيمتها 100 ريال عماني بمجموع جوائز تبلغ 10 آلاف ريال، كما سيتم السحب شهرياً على عدد 10 جوائز مالية كل جائزة قيمتها 1000 ريال بمجموع جوائز تبلغ 10 آلاف ريال، بينما خصص ميثاق للصيرفة الإسلامية جوائز مالية كبيرة للسحوبات الخاصة بنهاية العام؛ حيث سيتم السحب على 10 جوائز مالية قيمة كل جائزة 5 آلاف ريال بمجموع جوائز يبلغ 50 ألف ريال، ويمكن لكل زبون يحتفظ في رصيده بمبلغ 500 ريال الدخول في هذه السحوبات، والفوز بالجوائز المالية المثيرة.