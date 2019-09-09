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استعراض مشاريع واستثمارات "عمران" في "بانوراما"

الإثنين 09 سبتمبر 2019 05:24 م بتوقيت مسقط

استعراض مشاريع واستثمارات "عمران" في "بانوراما"

مسقط – الرؤية

 

أصدرت الشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران) - الذراع  الحكومية التنفيذية لتطوير القطاع السياحي في السلطنة، الإصدار الفصلي الجديد "بانوراما" متضمناً لمحة شاملة لمحفظة شركة عمران المتنوعة من المشاريع والأصول والاستثمارات في أرجاء السلطنة من خلال تسليط الضوء على الوجهات السياحية التي تعمل بها الشركة والأبعاد السياحية والاجتماعية والثقافية فيها، ودور شركة عُمران في خلق تجارب جديدة في القطاع السياحي والأثر الملموس لكافة أنشطتها ومشاريعها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

ويبرز العدد الافتتاحي لـ "بانوراما" التنوع الذي تتميز به السلطنة والمقومات السياحية في أبرز الوجهات السياحية، حيث يفرد الإصدار مساحة خاصة لجزيرة مصيرة، ويتناول بعض الزوايا الثقافية والاجتماعية والتراثية، مع تسليط الضوء على رياضة الإبحار الشراعي التي يُمكن ممارستها في الجزيرة. كما يُغطي العدد الأول عدداً من المواضيع عن الأنشطة السياحية التي بإمكان الزوار تجربتها بفنادق ومنتجعات شركة عُمران كأنشطة المغامرات بمنتجع أليلا الجبل الأخضر ومنتجع ملينيوم المصنعة، وغيرها من الموضوعات التي تأخذ القارئ في جولة حول عُمان ومشاريع الشركة وشراكاتها الاستثمارية.

ويضم الإصدار نماذج فاعلة تعكس جهود العاملين في تنمية القطاع السياحي ضمن مجموعة شركات عُمران، مع استعراضه لنماذج من المواهب العمانية العاملة في القطاع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في صناعة المستقبل السياحي من خلال عملهم في مختلف مشاريع الشركة.

وقال قيس بن زاهر الحوسني، نائب الرئيس للشؤون الحكومية والمؤسسية بشركة عُمران: نفخر بإطلاق بانوراما لتعريف الجميع بنجاحات شركة عُمران، وتسليط الضوء على جهود الشركة في تحقيق مهمتها المتمثلة بإنشاء مجتمعات ووجهات وأصول سياحية مستدامة وأصيلة، للإسهام في إثراء القطاع السياحي وتحقيق التنويع الاقتصادي والفوائد الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

 

 

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