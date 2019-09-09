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ضبط 4 آسيويين سرقوا محطة وقود بمسقط

الإثنين 09 سبتمبر 2019 12:47 م بتوقيت مسقط

ضبط 4 آسيويين سرقوا محطة وقود بمسقط

 

مسقط - الرؤية

قامت قيادة شرطة محافظة مسقط، بإلقاء القبض على 4 آسيويين بتهمة التخريب والسرقة الموصوفة من أحد محطات الوقود الواقعة في نطاق محافظة مسقط، كما اعترف المتهمون بسرقة مشابهة من أحد المحال التجارية، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

 

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