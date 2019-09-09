ضبط 4 آسيويين سرقوا محطة وقود بمسقط

مسقط - الرؤية

قامت قيادة شرطة محافظة مسقط، بإلقاء القبض على 4 آسيويين بتهمة التخريب والسرقة الموصوفة من أحد محطات الوقود الواقعة في نطاق محافظة مسقط، كما اعترف المتهمون بسرقة مشابهة من أحد المحال التجارية، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.