ضبط 4 آسيويين سرقوا محطة وقود بمسقط

مسقط - الرؤية
قامت قيادة شرطة محافظة مسقط، بإلقاء القبض على 4 آسيويين بتهمة التخريب والسرقة الموصوفة من أحد محطات الوقود الواقعة في نطاق محافظة مسقط، كما اعترف المتهمون بسرقة مشابهة من أحد المحال التجارية، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
الإثنين 09 سبتمبر 2019 12:47 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
قامت قيادة شرطة محافظة مسقط، بإلقاء القبض على 4 آسيويين بتهمة التخريب والسرقة الموصوفة من أحد محطات الوقود الواقعة في نطاق محافظة مسقط، كما اعترف المتهمون بسرقة مشابهة من أحد المحال التجارية، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
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