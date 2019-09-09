معتصم السعدون | العراق
رقـدنـا فَـضَّجَ الـنومُ فـينا يـعاتبُ
لأنــك لُــبُ الـعـينِ والـكلُ جـانبُ
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لأنــك لــو أسـديـتَ لـلبدرِ خِـدمةً
سـيـأتيك ظـمـأناً ومــرآه شـاحبُ
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يُـقيمُ عـليك الـفَّجْرُ صَدرَ انبثاقه
فـتغشاه مـن جـيد العَقيقِ ترائبُ
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صـلبناك فـي أحـلامنا كـي تـؤمَها
إلــى جـنةِ الـمأوى اذا عَـزَّ راهِـب
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ولايـطـلب الـعَـنقاءَ إلا ابــنُ حُـرةٍ
فـكيف إذا تـاقت إلـيك المَطَّالِب ُ
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ولايـسأل التاريخُ عن اسم عاشقٍ
اذا لـم يـكن عـمن هـواه يـحارب ُ
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صـليلُ القوافي إن يُناغيك بسمةٌ
وحـيـن تـنـاغيها فَـعُـودٌ وضـاربُ
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إلا إنــك الـمَبعوثُ لـلعشقِ رحـمةً
وعـن كـل ذنـبٍ دون حـبك تائبُ
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سـأُخفي عليك اللَّيل تعرف وقته
اذا أوجست عَينٌ ورَفَت حَواجبُ
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فـمعناه إني في محاريب خلوتي
ذكـرتـك فـانهالت عـليَّ الـكَواكِبُ
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