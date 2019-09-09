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ليلى

الإثنين 09 سبتمبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

ليلى

 

عباس شكر | العراق

 

وما ليلى سوى عسلٍ مصفّى

إذا ما ذقتُ صارَ الطعمُ عُرفا

//

تقطّرُ من شفاهِ الليلِ طيفا

رضاباً راودَ الأحلامَ طوفا

//

عيونٌ ليس نيلاً أو فراتاً

ولكنْ يُخلطُ الأثنان نُطفا

//

إذا ما الصيفُ عاندها هجيراً

تبيحُ الثلجَ من شهدينِ صفّا

//

إذا ناءت أناديها دلالا

أبوح وأحرفي تلتاع حِرفا

//

بحورُ الشعرِ في عينيكِ غرقى

فما عمتُ الغفيلةَ فيكِ ألفا

//

عيوني ليس يملؤها جمالٌ

سوى ليلى بهذا الحسِّ تُعفى

//

يذوبُ الوقتُ في كفّيكِ ليلى

فما تكفي الدهورُ وما تُكفّى

//

سأدمنُ ما تبقّى من حياتي

فما شفّتْ لماضٍ ليس يُشفى

 

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