عباس شكر | العراق

وما ليلى سوى عسلٍ مصفّى

إذا ما ذقتُ صارَ الطعمُ عُرفا

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تقطّرُ من شفاهِ الليلِ طيفا

رضاباً راودَ الأحلامَ طوفا

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عيونٌ ليس نيلاً أو فراتاً

ولكنْ يُخلطُ الأثنان نُطفا

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إذا ما الصيفُ عاندها هجيراً

تبيحُ الثلجَ من شهدينِ صفّا

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إذا ناءت أناديها دلالا

أبوح وأحرفي تلتاع حِرفا

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بحورُ الشعرِ في عينيكِ غرقى

فما عمتُ الغفيلةَ فيكِ ألفا

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عيوني ليس يملؤها جمالٌ

سوى ليلى بهذا الحسِّ تُعفى

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يذوبُ الوقتُ في كفّيكِ ليلى

فما تكفي الدهورُ وما تُكفّى

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سأدمنُ ما تبقّى من حياتي

فما شفّتْ لماضٍ ليس يُشفى