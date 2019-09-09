جلالة السلطان يعزي أمير الكويت.. ويهنئ رئيس طاجيكستان وكيم جونج أون

مسقط - العمانية

بَعَثَ حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قَابوس بن سعيد المعظم -أبقاه الله- برقيتيْ تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السُّمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت؛ في وفاة المغفور لهما -بإذن الله تعالى- الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح، والشيخة أنوار فيصل السعود الصباح.. أعرب جلالته فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموِّه، داعيًا الله تعالى أن يتغمَّد الفقيديْن بواسع رحمته، ويُسكنهما فسيح جناته، ويُلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كَمَا بَعَث حَضْرَة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قَابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجيكستان؛ بمناسبة العيد الوطني لبلاده.. تضمَّنت تهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته بوافر الصحة والسعادة، وللشعب الطاجيكي الصديق باطراد التقدم والرقي.

وبَعَث حَضْرَة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قَابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة كيم جونج أون الأمين الأول لحزب العمل الكوري، الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري؛ بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لتأسيس الجمهورية.. أعربَ جلالة السلطان المعظم من خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته، ولشعب بلاده الصديق.