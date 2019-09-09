السلطنة ترحب بتشكيل حكومة جديدة في السودان

مسقط - العمانية
رحَّبتْ السلطنة بإعلان الأشقاء في جمهورية السودان الشقيقة عن تشكيل حُكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وتتمنَّى لها النجاح في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الشاملة؛ لما فيه خير ومصلحة الشعب السوداني الشقيق.
الإثنين 09 سبتمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
رحَّبتْ السلطنة بإعلان الأشقاء في جمهورية السودان الشقيقة عن تشكيل حُكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وتتمنَّى لها النجاح في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الشاملة؛ لما فيه خير ومصلحة الشعب السوداني الشقيق.
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13 سبتمبر 2015