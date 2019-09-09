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مسقط تحتضن المؤتمر الدولي العربي للوقاية من سوء معاملة الأطفال.. الأحد

الإثنين 09 سبتمبر 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

مسقط تحتضن المؤتمر الدولي العربي للوقاية من سوء معاملة الأطفال.. الأحد

مسقط - الرؤية

يرعى صاحب السمو السيد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد مساعد أمين عام مجلس الوزراء للمؤتمرات، يوم الأحد المقبل، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العربي السادس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال، وذلك بقاعة الفعاليات الصغرى بمركز عمان للمعارض والمؤتمرات بحي العرفان.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بالشراكة بين جامعة السلطان قابوس ووزارة التنمية الاجتماعية وجمعية "الأطفال أولاً" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" وجمعية المهنيين العرب للوقاية من العنف ضد الأطفال، والجمعية العالمية لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال. ويسعى المؤتمر إلى الدفاع عن حقوق الأطفال وتسليط الأضواء على الإساءة التي يتعرضون لها بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة.

ويتناول المؤتمر تحديد جهود المجتمع الدولي لتعزيز برامج حماية الطفل والوقاية من إساءة معاملة الأطفال، كذلك يهدف المؤتمر إلى تبادل أفضل الممارسات، والبرامج، والابتكارات حول منع إساءة معاملة الأطفال والمجالات لتحسين الخدمات التي تختص بحمايتهم، بالإضافة إلى نقل المعرفة والمهارات إلى الجيل المقبل ومن بينهم الخبراء الشباب وتشجيع التعاون وإنشاء مشاريع جديدة في هذا المجال.

وتقام يوم السبت المقبل وقبل الافتتاح الرسمي للمؤتمر، مجموعة من حلقات العمل، وتتناول قضايا التنمر، والتواصل الاجتماعي والإنترنت والأطفال، والاعتداء الجنسي، والإهمال وحوادث الأطفال، والتحديات السلوكية.

إلى ذلك، ينطلق "منتدى الشباب والعالم الرقمي" ضمن فعاليات المؤتمر تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي ورئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيسة جمعية الأطفال أولاً بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية في الجامعة.

وتقدم منصة وزارة التنمية الاجتماعية حلقات عمل لأولياء الأمور والأطفال تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.

وسيتم تدشين مبادرة "سفراء حماية الطفل" بمكتبة الأطفال العامة بالقرم، تحت رعاية سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج.

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