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توعية المسنين في دماء والطائيين بطرق قياس السكري

الإثنين 09 سبتمبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

توعية المسنين في دماء والطائيين بطرق قياس السكري

 

دماء والطائيين - وليد الحسني

نظَّمتْ جمعيَّة "إحسان" فرع محافظة شمال الشرقية -مُمثلة في اللجنة الصحية ولجنة المبادرات والمشاريع- ورشة صحية للمسنين، حملة بعنوان "ورشة قياس الضغط والسكر باستخدام قلم الأنسولين"، وأقيمت الورشة بمستشفى دماء والطائيين، واستهدفت كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50-58.

واستُهِل برنامج الورشة بكلمة ألقاها موسى الحسني رئيس لجنة المبادرات والمشاريع؛ تناولت مخاطر مرض السكري والضغط والمضاعفات الناجمة عنها، وكيفية الوقاية منها عن طريق القيام بالفحوصات الدورية، وكذلك الاستخدام المنزلي لقلم الأنسولين، بعدها قام عدد من أعضاء اللجنة الصحية بتوزيع استمارات لجمع بيانات المسنين المستهدفين.

وقامتْ ابتسام الحارثية رئيسة اللجنة الصحية، بمساعدة عدد من أعضاء اللجنة، ببدء الخطوات العملية لقياس ضغط المسنين، وتعليمهم كيفية قياس السكري باستخدام قلم الأنسولين.

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