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ارتفاع ضحايا التدخين الإلكتروني في أمريكا

الأحد 08 سبتمبر 2019 09:27 م بتوقيت مسقط

ارتفاع ضحايا التدخين الإلكتروني في أمريكا

 

واشنطن - العمانية

ارتفع عدد ضحايا التدخين الإلكتروني في الولايات المتحدة إلى خمسة أشخاص بعدما توفي شخص في ولاية كاليفورنيا متأثرا بمرض في الرئة، ليكون ثالث حالة وفاة تسجل خلال يومين نتيجة تدخين سجائر إلكترونية.

وقالت الطبيبة مونتو ديفيس مسؤولة الصحة بمقاطعة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا في بيان: "على الصعيد الوطني نعلم مدى خطورة هذه الأجهزة.. لا تزال الآثار الصحية على المدى الطويل مجهولة في هذا الوقت". وحذرت من "أننا مضطرون لتحذير سكاننا البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة من أن مخاطر استخدام هذه الأجهزة... قد تشمل الآن إصابة رئوية حادة".

وأكدت أنه بات يتعين على الجميع "التفكير مرتين" في التدخين الإلكتروني حتى يتضح المزيد عن آثاره على صحة مستخدميه والدور الذي يلعبه في تلف الرئة الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الوفاة. وتشير سجلات إدارة الصحة العامة في لوس أنجلوس إلى أن هناك 12 حالة إصابة بالرئة مرتبطة بالتدخين الإلكتروني في المقاطعة حتى الآن.

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