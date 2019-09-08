توزيع أجهزة حاسب آلي على 52 يتيما من "أسر الضمان" بصور

صور- حمد العلوي

وزعت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صور 52 جهاز حاسب آلي مع ملحقاتها على 52 يتيماً من أسر الضمان الاجتماعي بولاية صور، وذلك من خلال حفل التوزيع الذي رعاه سعادة الشيخ صقر بن سلطان بن محمد الشكيلي والي صور رئيس اللجنة والذي أقيم بمكتب سعادته بحضور عدد من أعضاء لجنة التنمية الاجتماعية.

ويأتي توزيع هذه الأجهزة كمبادرة طيبة من لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صور، وذلك من خلال إحساسها بحاجة هذه الفئة المستهدفة من أسر الضمان الاجتماعي لهذه الأجهزة ولعدم تمكنها من اقتنائها ارتأت اللجنة أن توفر لها مثل هذه الأجهزة نظرا لإدراكها بالحاجة الملحة لدى كل طالب باقتناء جهاز حاسب آلي.