الأحد, 08 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

توزيع أجهزة حاسب آلي على 52 يتيما من "أسر الضمان" بصور

الأحد 08 سبتمبر 2019 08:52 م بتوقيت مسقط

جانب من توزيع الأجهزة ١
حضور التوزيع ٢

 

صور- حمد العلوي

وزعت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صور 52 جهاز حاسب آلي مع ملحقاتها على 52 يتيماً من أسر الضمان الاجتماعي بولاية صور، وذلك من خلال حفل التوزيع الذي رعاه سعادة الشيخ صقر بن سلطان بن محمد الشكيلي والي صور رئيس اللجنة والذي أقيم بمكتب سعادته بحضور عدد من أعضاء لجنة التنمية الاجتماعية.

ويأتي توزيع هذه الأجهزة كمبادرة طيبة من لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صور، وذلك من خلال إحساسها بحاجة هذه الفئة المستهدفة من أسر الضمان الاجتماعي لهذه الأجهزة ولعدم تمكنها من اقتنائها ارتأت اللجنة أن توفر لها مثل هذه الأجهزة نظرا لإدراكها بالحاجة الملحة لدى كل طالب باقتناء جهاز حاسب آلي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 مارس 2018

أجهزة حاسب آلي من "آرا للبترول" لمدرسة السلطان قابوس بالبريمي

المزيد

07 أبريل 2015

توزيع أسماك على أسر الضمان الاجتماعي بولاية لوى

المزيد

29 يونيو 2015

استمرار توزيع الأسماك على " أسر الضمان الاجتماعي" بولاية لوى

المزيد

07 يوليو 2015

400 من أسر الضمان الاجتماعي تستفيد من مبادرة توزيع الأسماك بولاية لوى

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان عاجل بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت

دولي - أخبار

السُكر يتسبب في 14 حالة وفاة مرورية.. و2802 حادث خلال 2018

المحليات - أخبار

الجابري يستعرض فرص الاستثمار بالسلطنة في ختام معرض الصين والدول العربية

الاقتصاد - محلي

"التجارة والصناعة" تستحدث قسما للتجارة الإلكترونية لتنظيم القطاع وحماية المتعاملين

الاقتصاد - محلي

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

السلطنة أمام "مؤتمر المحيط الهندي": لا بديل عن الجهد الجماعي لضمان سلامة الملاحة البحرية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

كشف أسباب توقف عمليات الإنشاء بمطار آل مكتوم بدبي

دولي - اقتصاد

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة