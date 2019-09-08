أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة تستقبل أفواجاً جديدة من المستجدين

مسقط- الرؤية

بدأت صباح أمس بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة أفواج جديدة من فصائل الشرطة المستجدين برنامجاً تدريبياً يتضمن كافة المتطلبات والمعارف القانونية والشرطية التي تضمن تهيئتهم لخوض غمار العمل الشرطي بكل كفاءة واقتدار.

ويشتمل البرنامج على تعريف المتدربين بالحقوق والواجبات، وكيفية التعامل مع البلاغات والشكاوى داخل وخارج مراكز الشرطة، وتعليمهم المبادئ الأساسية في الإسعافات الأولية والدفاع المدني مع تطبيق عملي على كيفية الإسعاف والإنقاذ والتعامل مع بعض المواقف الطارئة. إضافة إلى كيفية التعامل مع أنواع المخالفات والحوادث المرورية، وتعريفهم بقانوني الجزاء والشرطة.

ورعى افتتاح البرنامج التدريبي العقيد سليمان بن محمد العلوي مساعد قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة للشؤون الأكاديمية وبحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالأكاديمية.