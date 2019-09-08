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اعتماد شعار مركز سلامة وجودة الغذاء

الأحد 08 سبتمبر 2019 08:49 م بتوقيت مسقط

اعتماد شعار مركز سلامة وجودة الغذاء

 

مسقط - الرؤية

اعتمدت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه شعار مركز سلامة وجودة الغذاء؛ حيث جاء الشعار متناغمًا مع الدور الكبير الذي سوف يعمل من خلاله المركز على توحيد الجهود المتعلقة بمراقبة سلامة وجودة الغذاء تحت مظلة واحدة بما يسهم في  تنظيم التداول الصحي على المنتجات الغذائية المحلية منها والمستوردة.

ويتألف الشعار من كلمة غذاء، تم اختيار نوع الخط بحيث يكون حرفا الغين والذال على هيئة فردين وهو ما يقصد به أفراد المجتمع، كما إن حرف الألف من كلمة غذاء تمت صياغته بطريقة توحي إلى دلالتين، الأولى إلى دور المركز في المحافظة على سلامة وجودة الغذاء، أما الدلالة الثانية فتشير إلى الغذاء وهو ما يُعبر عنه شكل الفاكهة، وتم استخدام نقاط الحرفين مع إضافة نقاط أخرى وربطها بخط منحني للدلالة على دور المركز في فحص وتحليل الأغذية، أما فيما يتعلق بالألوان الثلاثة المستخدمة في الشعار، فيدل اللون الأزرق على الثقة والاعتماد والقوة، بينما يدل اللون الأخضر على النمو والتطور والطبيعة والغذاء، فيما يرمز اللون البرتقالي إلى الصحة والطاقة والحيوية.

ويهدف مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني رقم 24/2019 إلى تأمين صحة وسلامة وجودة المواد الغذائية من خلال الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة لسلامة وجودة الغذاء، وتعزيز البناء التشريعي والمؤسسي لمنظومة الرقابة، وتطوير إجراء التحاليل المخبرية على المواد الغذائية والمياه.

وتتمثل اختصاصات المركز في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بإدارة سلامة وجودة الغذاء ومتابعتها، وتطبيق قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/2008) ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2/2010)، إضافة إلى وضع وتحديث التشريعات واللوائح والمواصفات والمقاييس المتعلقة بضمان سلامة وجودة الأغذية وفق المعايير الدولية المعتمدة، كذلك وضع الآليات المناسبة لضمان تنفيذ سياسة سلامة وجودة الغذاء في مختلف مراحل تداوله، ومنع الغش التجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على مختلف أنشطة الرقابة الغذائية والبيطرية والمنتجات الزراعية بكافة أماكن إنتاجها وتخزينها ونقلها وتداولها في السلطنة وعلى المنافذ الحدودية المختلفة، إلى جانب إجراء التحاليل المخبرية على المواد الغذائية والمياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإجراء البحوث والدراسات العلمية المختلفة في مجالي الأغذية والمياه، بالإضافة إلى إصدار تراخيص أنشطة المنشآت الغذائية وسيارات نقل المواد الغذائية، وإصدار البطاقات الصحية لمتداولي الأغذية، واعتماد المختبرات الخاصة العاملة في مجال تحاليل الأغذية والمياه والإشراف عليها، وإصدار تصاريح الإعلانات والحملات الترويجية والفعاليات المتعلقة بالأغذية، ووضع وتنفيذ الخطط وبرامج التدريب والتأهيل لموظفي المركز، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات التوعوية في مجال سلامة وجودة الغذاء وحماية الصحة العامة وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بسلامة وجودة الغذاء.

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