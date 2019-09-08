لقاء صعب لـ"المانشافت" في مواجهة الأيرلنديين.. وهولندا تترقب

برلين - الوكالات

يحلُّ المنتخبُ الألمانيُّ، اليوم الإثنين، ضيفا على نظيره الأيرلندي الشمالي المتصدر، ضمن المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 في كرة القدم، تحت ضغط تلقيه في الجولة الماضية، خسارته الأولى في التصفيات أمام ضيفته هولندا.

وسقط المنتخب الألماني على أرضه في هامبورج الجمعة 2-4، في أول هزيمة له بعد ثلاثة انتصارات في التصفيات، محتفظا بمركزه الثاني برصيد تسع نقاط خلف إيرلندا الشمالية (12 نقطة من أربع مباريات).

لكنَّ الخسارة أحرجت موقف منتخب يواكيم لوف؛ إذ بات يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط من هولندا الثالثة التي خاضت مباراة أقل؛ مما جعل مدرب المانشافت يشدد الخميس على أن الفوز في بلفاست ضروري جدا.

وأجرى لوف تغييرات واسعة في صفوف المنتخب في الأشهر الماضية، ضمن عملية إعادة بناء على خلفية النتائج المخيبة للآمال في مونديال روسيا. وأبعد لوف الذي يتولى تدريب المنتخب منذ العام 2006، عددا من المخضرمين؛ أبرزهم المهاجم توماس مولر، وقطبا الدفاع ماتس هوملس وجيروم بواتنغ، ودفع بدماء جديدة منها نيكو شولتس الظهير الأيسر لفريق بوروسيا دورتموند، والذي سيغيب عن مباراة الاثنين للإصابة.

ودخل المنتخب الألماني مباراة الجمعة ضد نظيره البرتقالي الخاضع بدوره لتطوير بإشراف المدرب رونالد كومان بعد غياب "البرتقالي" عن كأس أوروبا 2016 ونهائيات مونديال 2018، معززا بثقة تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية هذا العام في التصفيات الأوروبية، وذلك على حساب هولندا (3-2)، وبيلاروسيا 2-صفر، واستونيا 8-صفر. لكن هولندا بقيادة مدافع ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك، ألحقت بالألمان خسارتهم الأولى، وأعادت نكء الجراح المؤلمة لمونديال 2018، وطرح علامات استفهام حول قدرة المنتخب على ضمان إنهاء التصفيات في أحد المركزين الأول أو الثاني المؤهلين مباشرة الى النهائيات القارية.

ويتحيَّن المنتخب الهولندي الفرصة عندما يحل بدوره، اليوم، ضيفا على المنتخب الإستوني المتواضع، متذيل ترتيب المجموعة دون نقاط بعد أربع هزائم في أربع مباريات تلقى خلالها مرماه 14 هدفا. واعتبر المدرب الهولندي كومان أن الفوز على ألمانيا كان "جيداً جداً تتبقى لنا خمس مباريات لذا نحن لم نصل (الى النهائيات) بعد. لكن ذلك (الفوز على ألمانيا) يجعل الطريق أسهل بعض الشيء".

وضمن أبرز المباريات التي تقام اليوم أيضا، يحل المنتخب الكرواتي وصيف بطلة العالم فرنسا، ضيفا على أذربيجان ضمن تصفيات المجموعة الخامسة، والتي تشهد أيضا لقاء المجر وضيفتها سلوفاكيا. وتتصدر المجر ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، بفارق المواجهات المباشرة أمام كرواتيا التي خاضت أربع مباريات أيضاً (فاز المنتخب المجري على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف في بودابيست في مارس الماضي. وتحل بلجيكا متصدرة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة (15 نقطة من خمس مباريات) ضيفة على اسكتلندا، بينما تستضيف روسيا الثانية (12 نقطة من خمس مباريات) كازاخستان.