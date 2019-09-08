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النادي الثقافي ينظم أمسية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم

الأحد 08 سبتمبر 2019 07:33 م بتوقيت مسقط

النادي الثقافي ينظم أمسية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم

 

مسقط – الرؤية

ينظم النادي الثقافي مساء الأربعاء المقبل أمسية ثقافية بعنوان "المدائح النبوية"، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي ـ كتارا بدولة قطر الشقيقة ممثلة بجائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمشاركة مجموعة من المتخصصين من داخل السلطنة وخارجها.

وستفتتح الفعالية التي ستديرها الشاعرة شميسة النعمانية بكلمة يلقيها الدكتور محمد المحروقي، يتحدث فيها عن المدائح النبوية، بعدها يقدم الأستاذ خالد عبدالرحيم السيد المشرف العام على جائزة  كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة يستعرض من خلالها تجربة مؤسسة كتارا في المدائح النبوية، بينما يقدم المهندس الشاعر سعيد الصقلاوي رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ورقة يتحدث فيها عن تجربة السلطنة في المدائح النبوية، بعد ذلك تقدم الدكتورة مريم النعيمي محررة كتاب دراسة نقدية في قصيدة جمال الملا قراءة نقدية في كتاب جمال الملا، ذلك يلقي الشاعر جمال الملا قصيدة "النبي" التي حصل بها على المركز الأول بجائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في دورتها الأولى لعام 2016، والتي جاء في مطلعها:

أنسل من عتْمة المعنى أغيب سدى

خلعت نعليّ لا ظلا ولا جسدا!

أمشي على الماء..هل في الماء من قبسٍ؟؟

لما بدوتُ اختفى..لما اختفيت بدا!

يرتد صوت من النار التي اتقدت

يارب…يارب من فينا الذي اتقدا

 

وفي الختام سيتم فتح المجال للحضور للمناقشة، والدعوة عامة.

 

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