"الطيران العماني" يكشف النقاب عن خطة للتحول الإستراتيجي

مسقط - الرؤية

كشفَ الطيرانُ العماني -الناقل الوطني للسلطنة- النقابَ عن خطة مسيرة التحول الإستراتيجية، واستعرض من خلالها أهدافه المستقبلية وأبرز الإنجازات المتحققة خلال هذا العام.

واستُهِل اللقاء بكلمة الرئيس التنفيذي عبدالعزيز بن سعود الرئيسي، ووجه من خلالها حديثه إلى أكثر من 500 موظف من الحضور... قائلاً: تطلب وضع برنامج التحول الكثير من الجهد والوقت، ويعدُّ كل موظف من موظفي الطيران العماني جزءًا لا يتجزأ من نجاح هذا البرنامج. واشتمل الحدث على عدد من العروض التقديمية، وأكد من خلالها الرئيس التنفيذي وكبار مسؤولي الشركة أهمية الأداء المحسَّن للطيران العماني في 2019 والذي يسير بخطى ثابتة، على الرغم من التحديات القائمة والتنافسية المحتدمة في هذا القطاع. وشجع الرئيس التنفيذي المقترحات والمبادرات الفردية من الموظفين، كما شدد على الاهتمام بكل ما من شأنه تعزيز النمو وخلق بيئة إنتاجية أفضل.

وتركِّز خطة التحول على عدة محاور رئيسية ؛ هي: تنظيم واتساق قطع الأسطول، وإعادة الهيكلة، ورفع معدل التحول الإلكتروني. وقال الرئيسي -الذي انضم إلى الشركة قبل 35 عامًا كمتدرب في وحدة الهندسة- إن خطة التحول تمتد لتشمل قيادات الطيران العماني، الملتزمين بتوجيه الشركة للوصول إلى الأهداف المخطط لها بحلول عام 2023. ونتيجة لخبرته الواسعة في الشركة، أكد الرئيسي أنه على ثقًة تامة من أن جميع الزملاء سيواصلون مسيرة البناء والحفاظ على زخم التقدم.

وتعليقاً على خطوات تطبيق البرنامج، قال الرئيسي: يتطلب برنامج التحول اتخاذ خطط تغيير جذرية ومبادرات مبتكرة للغاية؛ كوننا نعمل في قطاع يشهد اضطرابا مستمرا يحتم علينا اتخاذ تدابير استباقية لمواجهته. ملتزمون بتحقيق ما يتطلبه البرنامج، وأنا على ثقة بأن جميع الزملاء سيعملون جاهدين لتحقيق النتائج المتوخاة.