مذكرة تفاهم بين "النفط العمانية للتسويق" و"إمداد للخدمات النفطية"

مسقط - الرؤية

تَتَعاون شركة النفط العُمانية للتسويق مع شركة إمداد للخدمات النفطية؛ للاستفادة من خبراتها الفنية وخدماتها التي تُقدمها تحت اسم "أوتوباور"؛ وذلك في مراكز العناية بالسيارات "أوبتيمو سويفت".

ووقَّعت الشركتان مذكرة تفاهم بحضور الكابتن علي الحبسي نجم كرة القدم العُمانية وسفير العلامة التجارية لأوتوباور. وتهدف الخطوة إلى إيجاد نظام قياسي لتغيير الزيوت يتسم بسهولة الخدمة والتميز في الجودة لجميع عملاء محطات خدمة شركة النفط العُمانية للتسويق.

وتُعدُّ مراكز العناية بالسيارات "أوبتيمو سويفت" تابعة لشركة النفط العُمانية للتسويق لتقدم لعملائها خدمات التغيير السريع للزيوت وغسيل السيارات ومراكز للعناية بالإطارات وموجودة في عدد من محطات خدمة الشركة المنتشرة في مختلف أنحاء السلطنة. وتقوم الشركة بتطوير هذه المراكز بشكل مستمر لكي تضمن إثراء تجربة عملائها بخدمات فورية دون الحاجة لحجز مواعيد مسبقة بالشكل الذي يلبي متطلباتهم ويزودهم بخدمات ممتازة مثل التي تقدمها أوتوباور.

وقال علي بن أحمد مقيبل مدير عام التخطيط الإستراتيجي وتطوير الأعمال والتسويق والتحول الرقمي لدى شركة النفط العُمانية للتسويق: تتميز جميع محطات خدمة شركة النفط العُمانية للتسويق بأنها توفر للعملاء أفضل مستوى ممكن من الرعاية لكي ينطلقوا في رحلاتهم بكل ثقة وأمان. وكوننا نضع تلبية متطلبات عملائنا في مقدمة أولوياتنا، لا تقتصر مهمتنا على تزويدهم بالوقود فحسب، بل تشمل أيضاً تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة يقدمها موظفونا من الخبراء ليضمنوا لعملائنا كفاءة مركباتهم ومحركاتهم. وتتمحور رؤية مراكز الرعاية بالسيارات "أوبتيمو سويفت" حول أن نصبح الاختيار المثالي لعملائنا بالسلطنة فيما يتعلق بخدمات تغيير الزيوت، ولذا جئنا بخبرات أوتوباور لتشكل خطوة إضافية في مسيرتنا نحو تحقيق هذه الرؤية.

من جانبه، قال طلال بن سيف الصبحي المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة إمداد للخدمات النفطية: كوننا إحدى الشركات العُمانية الخالصة، تركز رؤيتنا على أن نكون موفري الخدمات المفضلين لقطاع النفط والغاز، وهو الأمر الذي سيتحقق من خلال توفير حلول ذكية وفعالة وصديقة للبيئة. ومما لا شك فيه أن تعاوننا الراسخ مع شركة النفط العُمانية للتسويق يعني أن خدماتنا المميزة التي نقدمها في أوتوباور أصبحت الآن متاحة للمزيد من العملاء لتقدم لهم تجربة قيادة غير مسبوقة.